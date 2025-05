Pagellone Roma, da Svilar e Angelino a Dybale e Dovbyk: i voti della stagione

Ecco i migliori e i peggiori giallorossi del campionato appena terminato: tante bocciature pesanti

Il campionato della Roma si è concluso con la vittoria per 2-0 sul campo del Torino e con l’ennesimo anno fuori dalla Champions League. La contestuale vittoria della Juventus in casa del Venezia ha, infatti, condannato la squadra giallorossa al quinto posto in classifica, con un solo punto di svantaggio sui bianconeri.

La splendida cavalcata di Claudio Ranieri sì è conclusa con 69 punti in classifica, un bottino impensabile dopo la disastrosa parentesi Ivan Juric e che lo scorso anno consentì all’Atalanta di raggiungere il quarto posto. Nonostante la volata finale le abbia parzialmente mascherate, le lacune strutturali della rosa dovranno essere sistemate durante il mercato estivo, per provare a tornare a dire la propria nelle zone alte della classifica.

Pagellone Roma: da Svilar a Hummels, i voti di portieri e difensori

Come ogni fine stagione che si rispetti, è arrivato il momento di tracciare un consuntivo finale, redigendo il pagellone di fine anno ed eleggendo i migliori e i peggiori dell’annata appena trascorsa.

PORTIERI:

Svilar 9: una vera e propria saracinesca che spesso ha blindato il risultato, ora spetta alla dirigenza blindare il suo contratto.

Gollini SV

Ryan SV

DIFENSORI:

Celik 6: dopo una prima parte di stagione disastrosa e delteria, il difensore turco ha usufruito della cura Ranieri, giocando le sue migliori partite da terzo difensore di destra

Saud 4.5: nella sua prima stagione a Roma verrà ricordato più per il suo smagliante sorriso che per le giocate in campo

Rensch 5: alcune amnesie tattiche sono costate care alla squadra. A tratti ha dato segnali da buon giocatore, ma è ancora acerbo

Salah Eddine 5: poche presenze e confusionarie

Mancini 7.5: letteralmente rinato con Ranieri,si è eretto a baluardo della difesa giallorossa

Ndicka 7.5: sempre presente, in ogni singolo minuto della Serie A non ha mai fatto mancare il suo apporto, al netto di alcune sbavature inevitabili nella prima parte di stagione

Hummels 4.5: sicuramente verrà ricordato soprattutto per i suoi selfie e post ironici, piuttosto che per le sue gesta in campo, con l’espulsione di Bilbao che resterà una macchia indelebile del suo passaggio a Roma

Hermoso 4: semplicemente disastroso

Nelsson sv

Angelino 8: depotenziato in maniera masochistica e deleteria da Juric come terzo difensore di sinistra, una volta restituito al suo ruolo di esterno mancino si è rivelato uno dei principali protagonisti della rinascita giallorossa.

Zalewski 3: gioca la prima parte della stagione con la maglia della Roma, ma in pratica è più utile agli avversari che ai compagni, come testimoniano gli erroracci contro Verona e Inter

Dahl sv

Pagellone a Roma: da Pellegrini a Kone, i voti dei centrocampisti

Gourna-Douath 6: anche se non ha mai rubato l’occhio, ha sempre fatto il suo al punto che la Roma sta provando a confermarlo con un nuovo prestito o con un diritto di riscatto a cifre inferiori

Cristante 6.5: scomparso dai radar dopo l’infortunio alla caviglia, si è reso protagonista di un finale di stagione molto positivo

Paredes 6.5: forse meriterebbe mezzo voto in più, se non fosse per i continui riferimenti al Boca Juniors

Kone 7.5: unico vero acquisto azzeccato da Florent Ghisolfi, il centrocampista francese è stato il motore della squadra anche nei momenti più bui

Pisilli 6: sufficienza stiracchiata per il prodotto del vivaio giallorosso, protagonista di una flessione importante dopo il rinnovo

Pellegrini 5: il capitano giallorosso ha disputato una delle sue peggiori stagioni a livello realizzativo e di prestazioni. Strappa mezzo punto in più per lo splendido gol al Derby

Le Fée 4: la cosa migliore che ha fatto per la Roma è stata accettare l’offerta del Sunderland che ha portato nelle casse giallorosse circa 24 milioni di euro bonus inculsi

Pagellone Roma, da Dybala a Dovbyk: il voto agli attaccanti

Baldanzi 5.5: dal punto di vista dell’impegno e anche dell’applicazione tattica, c’è poco da rimproverare a questo ragazzo che, tuttavia, è ancora poco incisivo in termini di assist e gol

El Shaarawy 5.5: come sopra

Soulé 6.5: si sveglia nel finale di stagione quando deve salire in cattedra per sopperire all’assenza di Dybala. Il ragazzo risponde con personalità e gesti tecnici da ricordare, come lo splendido gol contro la Lazio

Saelemaekers 7: ha perso tre mesi per infortuni e l’ultimo scorcio di campionato l’ha spesso vissuto in panchina, ma nonostante ciò il folletto belga ha collezionato 7 gol e 7 assist in 32 presenze complessive. Un bottino davvero niente male

Dybala 6.5: sotto la guida di Claudio Ranieri, la Joya è tornata a brillare in tutto il suo splendore, ma è stata fermata sul più bello da un maledetto infortunio che gli ha fatto terminare la stagione con due mesi di anticipo.

Dovbyk 5.5: acquistato per circa 40 milioni di euro, bonus inclusi, l’attaccante ucraino ha reso al di sotto delle aspettative, non solo per il numero di gol (12 n campionato), ma anche perché spesso è sembrato un corpo estraneo alla squadra

Shomurodov 6.5: da partente sicuro a gennaio a pedina quasi fondamentale nello scacchiere tecnico-tattico di Ranieri. Più che per i gol (4 in campionato), l’attaccante uzbeko si è meritato un voto positivo per abnegazione e partecipazione allo spirito di squadra