Qualificazione in Champions, UFFICIALE: vittoria a tavolino e nuova classifica

La Qualificazione in Champions League potrebbe essere annullata da un clamoroso risultato a tavolino: una nuova classifica e delle nuove chance

L’accesso alla massima competizione europea è stata aperta fino all’ultima giornata e nessuno poteva immaginare un finale così concitato. Non solo in Italia la Champions è rimasta appesa ad un filo, ma in diversi campionati internazionali. Uno in particolar modo sta vivendo un ribaltamento improvviso.

Ieri fino all’ultimo istante la lotta per la Champions League è rimasta aperta. La Lazio si è buttata via presto con la sconfitta contro il Lecce e non ha partecipato sino in fondo alla contesa, anche scoraggiata dai risultati che venivano dagli altri campi. Alla fine gli uomini di Baroni sono arrivati dietro alla Fiorentina, con un settimo posto che non vale nemmeno la Conference League. Davanti Roma e Juventus hanno dato battaglia, con i bianconeri che hanno avuto bisogno di un rigore a 20′ dalla fine per avere la meglio del Venezia di Eusebio Di Francesco.

Una vittoria, quella della Juve di Tudor, che ha infranto i sogni di rimonta e gloria della Roma, comunque straordinaria dall’arrivo di Ranieri. I soldi della Champions avrebbero fatto comodo per risollevare l’ambiente e le ambizioni future ma anche l’Europa League resta un ottimo piazzamento. Non solo in Italia ci sono stati degli strascichi a livello di classifica per le prime quattro posizioni. Da altre parti le decisioni a tavolino stanno stravolgendo tutto.

Cristiano Ronaldo e il suo Al-Nassr possono gioire: cambia tutto per la qualificazione Champions

Nello specifico, ci riferiamo a quanto accaduto in Arabia Saudita, dove il match tra l’Al-Nassr e l’Al-Orouba, conclusosi con la sconfitta della squadra di Stefano Pioli, può essere clamorosamente ribaltato a tavolino. Questo, perché l’Al-Orouba avrebbe schierato ‘senza i giusti requisiti’ il portiere Rafea Al-Ruwaili. La controversia sarebbe nata per lo status contrattuale del giocatore, che a detta dell’Al-Nassr risulterebbe avere un contratto amatoriale e non da professionista.

Negli scorsi mesi, l’Al-Orouba ha evidenziato la totale effettività del contratto da professionista del proprio giocatore, senza però riuscire ad arrivare ad una sentenza ufficiale e definitiva. Dopo due mesi e molte polemiche ora si potrebbe finalmente avere una sentenza definitiva che garantirebbe agli uomini di Pioli di vincere il ricorso e di ottenere i tre punti. In questo modo, dunque, la corsa alla Champions asiatica potrebbe essere riscritta, con Cristiano Ronaldo e compagni che attualmente sono terzi, con 67 punti.