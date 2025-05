Theo Hernandez va da Simone Inzaghi: ha già detto sì

Theo Hernandez va da Simone Inzaghi: aria di profonda rivoluzione dentro le due società milanesi. E il giocatore avrebbe già detto di sì. La situazione

L’Arabia Saudita all’assalto delle milanese. Sì, perché nel media-day di oggi, in vista della finale di Champions League contro il Psg in programma sabato a Monaco di Baviera, Simone Inzaghi ha detto che ha delle offerte dall’Italia, dall’estero, ma soprattutto anche dall’Arabia Saudita.

E ormai è il segreto di Pulcinella che questa squadra sia l’Al Hilal che vorrebbe il tecnico dei nerazzurri forse anche per il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Non è questo, evidentemente, il tempo di prendere una decisione e Inzaghi lo ha anche ribadito. Ma è evidente che l’assalto arabo, secondo le informazioni che sono state riportate da Rudy Galetti, non si dovrebbe fermare all’allenatore. Ma anche a Theo.

Theo in Arabia: lo vuole l’Al Hilal

Gli arabi hanno iniziato a parlare, secondo quanto ha scritto il giornalista su X, con Theo Hernandez da un mese a questa parte con il chiaro obiettivo di portarlo dall’altre parte del Mondo per il prossimo anno. E Theo, dal proprio canto, avrebbe aperto anche a questa possibilità. Di certo avrebbe dato mandato al suo entourage di sedersi a tavolino e iniziare a trattare.

Non si conoscono ovviamente quelli che sarebbero i termini economici della questione, ma sappiamo benissimo che se da quelle parti si muovono per giocatori così importanti, allora i soldi che vengono messi sul piatto sono molti, moltissimi, e fanno gola a tutti. Per esempio, secondo le indiscrezioni che arrivano, ad Inzaghi sarebbe stato proposto un accordo biennale sulla base di 50 milioni di euro. Una montagna di soldi che da queste parti nessuno si può permettere. E chissà, magari Inzaghi e Theo si potrebbero ritrovare insieme. Ormai nel calcio abbiamo capito che può succedere di tutto.