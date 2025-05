Thiago Motta nuovo allenatore: li ha superati tutti

Thiago Motta nuovo allenatore: l’ex tecnico della Juventus si potrebbe rimettere immediatamente in pista. Ecco cosa sta succedendo

Una girandola di panchine, assai importanti, mai vista prima d’ora. Una situazione incredibile che coinvolge tutte le big della Serie A. A partire dalla Roma, ovviamente, passando per la Juventus, continuando poi con Milan, Inter, Napoli e dopo la debacle di domenica anche la Lazio.

Nessuno è sicuro di rimanere al proprio posto – almeno quelli che ci sono adesso – e nessuno sa, in questo caso parliamo della Roma, chi sarà l’erede di Ranieri. Di certo ci sono anche moltissimi allenatori pronti lì, in attesa della chiamata giusta per rimettersi in corsa. E ce ne sono altri che attendono ancora quella chiamata. Ovvio, è stata una stagione difficile per tutti e solo Conte in sella al Napoli può ritenersi del tutto soddisfatto, ad oggi. Ma chi ha fatto davvero male è stato il Milan, che è fuori dalle coppe europee, e che oggi ha ufficializzato Igli Tare. E adesso non resta che scegliere il tecnico.

Thiago Motta al Milan: ha superato tutti

E stando alle informazioni che sono state riportate dalla giornalista Beatrice Sarti di Radio Rossonera, in questo momento le quotazioni più alte sarebbero quelle di Thiago Motta. Al Milan sono stati accostati tantissimi nomi: da Sarri, passando per Allegri, continuando anche con De Zerbi. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Senza dimentica ovviamente Italiano che, però, sarebbe ad un passo dal rinnovo con il Bologna.

La pista da seguire adesso è quella che porta all’oriundo che alla Juve ha fallito, senza discussioni. Eliminato dalla Coppa Italia dall’Empoli retrocesso, fuori troppo presto dalla Champions League e la sensazione che solamente l’arrivo di Tudor abbia dato la possibilità ai bianconeri di prendersi il quarto posto. Sarà l’uomo giusto per il Milan? Vedremo. Intanto c’è da capire cosa vorrà fare Tare.