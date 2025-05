Chiesa al posto di Saelemaekers: ecco in quale squadra

Chiesa al posto di Saelemaekers e intreccio clamoroso con la Roma: ecco la sua nuova squadra in Serie A. Le ultime di calciomercato.

Sono state e saranno ore molto concitate in casa Roma, così come presso tante altre realtà, alla luce della conclusione di un percorso stagionale che ha evidenziato la necessità di adoperare importanti cambiamenti. Lo sanno bene a Trigoria, dove l’attesa principale sta interessando l’individuazione del nuovo allenatore, matrice di una serie di scelte da parte di Ranieri e Ghisolfi dalle quali bisognerà ripartire e ricostruire.

Il sostrato lasciato dal tecnico testaccino è certamente diverso rispetto a quello ereditato da Ivan Juric, al netto della consapevolezza di dover intervenire in plurimi reparti, aumentando qualità e profondità della rosa, soprattutto in alcune zone. Che ci sia un legame tra la nomina del nuovo tecnico e gli interventi sul calciomercato è innegabile, parallelamente alla consapevolezza, però, che già queste prime settimane potrebbero risultare decisive per agire con concretezza e tempestività su plurimi fronti.

Più nello specifico, la giornata di ieri ha restituito aggiornamenti importanti sul fronte Saelemaekers, ultimo marcatore ufficiale della stagione della Roma con il goal a Torino e, ora, atteso da decisioni e ripercussioni di calciomercato che passeranno per le capacità e le rispettive volontà degli addetti ai lavori di Trigoria e Via Aldo Rossi.

Chiesa al Milan nel giorno di Saelemaekers: le ultime sul calciomercato della Roma

Come si ricorderà, nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra la Roma e il Milan proprio per discutere del futuro dell’esterno belga, autore di una stagione importante e di grande dedizione, sul piano tattico, oltre che tecnico. Assist e goal non sono stati, infatti, l’unica discriminante in grado di restituire il grande aiuto che potrebbe derivare dalla permanenza del belga nella Capitale.

A lui, infatti, va dato anche il merito di aver saputo offrire continue soluzioni tattiche, svolgendo con la solita e camaleontica intercambiabilità diversi ruoli durante la gestione Ranieri e non solo. Sul suo futuro, adesso, giungono aggiornamenti sponda Milan che non possono essere in alcun modo sottovalutati: a riportarli è stata la giornalista e direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta.

Stando a quanto si legge, nella giornata di incontro e valutazioni con la Roma per Saelemaekers, infatti, il Milan avrebbe iniziato a prendere nuove informazioni anche sullo stesso Chiesa, la cui separazione dal Liverpool è ormai certa. I rapporti tra il suo agente e il mondo rossonero sono a dir poco nobili, ma per ora non bastano. Vanno, infatti, chiariti maggiormente i costi e le condizioni di tale operazione, tenendo altresì conto di alcuni interessi provenienti dall’Arabia e la Turchia.