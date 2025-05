Classifica senza errori arbitrali: ecco la posizione della Roma

Classifica riscritta senza errori arbitrali, sorpasso in extremis alla Juventus e qualificazione in Champions League: ecco la posizione della Roma.

La conclusione del campionato domenica scorsa in quel di Torino ha lasciato consapevolezza di aver visto la squadra dare tutto con Claudio Ranieri, dopo la partenza in salita nei primi due mesi, con Daniele De Rossi prima e, ancor di più, con Ivan Juric poi. I due esoneri di inizio anno e il rendimento della squadra durante l’interregno Juric hanno alla fine impedito di arrivare in Champions League, obiettivo fino a qualche mese fa considerabile utopistico, ma reso poi reale dall’operato dello stesso Ranieri da novembre in poi.

Non casualmente, la stagione della Roma si è conclusa al quinto posto, a solo una distanza dalla Juventus quarta e approdata alla massima competizione continentale grazie al rigore di Locatelli, assegnato in quel di Venezia non senza dubbi o polemiche. Ciò che è certo, ora, è che nella Capitale ci sia grande attesa per il lavoro che attende Ghisolfi e lo stesso Ranieri, guardando al futuro e all’apparecchiamento stagionale nel corso delle prossime settimane.

Al netto di questa prospettiva lanciata verso il futuro, però, il bilancio di fine stagione non può non tenere conto di qualche situazione arbitrale di troppo che con ben altro risultato avrebbe potuto permettere alla Roma di chiosare tale rincorsa. Come ogni anno e come accade anche a tante altre società, sono diverse le recriminazioni squisitamente sportive, nei confronti di quella dea bendata che, per questioni di centimetri, pali o traverse, avrebbero potuto indirizzare su altri binari singole gare e piazzamenti finali di campionato.

In questa sede, però, intendiamo soffermarci soprattutto su quella che sarebbe potuta essere la classifica della Roma qualora non fossero stati compiuti degli errori arbitrali pressoché evidenti.

Errori arbitrali e classifica riscritta: Roma in Champions e sorpasso alla Juventus

Anche questa volta, infatti, non sono mancate polemiche e scelte considerate quantomeno poco coerenti rispetto ad altre situazioni, in casa Roma, così come presso tanti altri club. Come in quel di Trigoria, infatti, anche in altre città potrebbero essere avanzati interrogativi rispetto ad errori arbitrali mai disambiguati e che hanno generato polemiche. Restando ai soli aspetti giallorossi, sono almeno un paio i chiari ed evidenti errori compiuti nel corso di questa stagione.

Come ricostruisce Calciomercato.it, la Roma è stata la squadra coinvolta nel numero maggiore di episodi di errori arbitrali, sia a favore che contro. Il saldo totale di punti rispetto alla classifica finale è di +2, con la Roma che, in questo modo, avrebbe potuto chiudere quarta e ad un punto sopra la stessa Juventus.

Da segnalare certamente il rigore non concesso al Milan per il fallo su Reijnders da parte di Pisilli o, ancora, nel discussissimo episodio di San Siro relativo al contatto Ndicka-Bisseck. D’altro canto, manca un rigore contro il Genoa per il fallo di De Winter su Dybala nell’ultima gara di De Rossi prima dell’esonero.

Da non dimenticare, poi, il fallo di Kyriakopoulos su Baldanzi, durante la gestione Juric. A questo stesso periodo risale anche la sconfitta beffarda contro l’Hellas Verona, maturata in una partita dove, però, uno dei goal gialloblù andava annullato per fallo di Magnani su Ndicka.

Tenuto conto di quanto detto, dunque, la classifica tenente conto gli errori arbitrali potrebbe recitare come segue: Inter e Napoli punti 82, Atalanta 72, Roma 71, Juventus 70, Fiorentina e Lazio 65, Milan 63, Bologna 62, Como 49, Torino 46, Udinese 42, Genoa 41, Cagliari 37, Parma 36, Lecce e Verona 35, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.