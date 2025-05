Gasperini alla Roma, contratto triennale: UFFICIALE, hanno già chiuso

Per il nuovo tecnico della Roma la giornata di oggi può risultare decisiva. Si avvicina sempre di più l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa.

La Roma di Claudio Ranieri appartiene già al passato. Tributati i giusti onori al tecnico romano capace di realizzare quasi l’inimmaginabile, ora la società giallorossa ha aperto un nuovo capitolo della sua storia.

Un capitolo che vedrà ancora Claudio Ranieri protagonista, anche se non più dalla panchina, delle decisioni fondamentali che riguardano la Roma della prossima stagione. A cominciare dal nuovo tecnico. Qualsiasi nuovo progetto non può prescindere infatti dal nominativo del sostituto di Claudio Ranieri.

Il nome può arrivare da un momento all’altro. Claudio Ranieri ha, o ha già avuto, voce in capitolo riguardo la scelta del suo sostituto. In queste settimane i tecnici associati alla Roma sono stati numerosi ed i più diversi tra loro per personalità, esigenze tecniche e visioni tattiche. Terminata ufficialmente la stagione si attende soltanto l’annuncio ufficiale più atteso.

Gasperini alla Roma, il regalo di Claudio Ranieri

Voci che si inseguono, che si eliminano ma anche voci concordanti cha paiono confluire su un nome ben preciso in ottica Roma. Non un nome completamente nuovo ma uno dei più prestigiosi buttati dentro al grande calderone mediatico di queste ultime settimane.

Il nome ‘giusto’ per la Roma è quello di Gian Piero Gasperini. La conferma arriva direttamente da Sky Sport. Il tecnico di Grugliasco in queste ore ha avuto un lungo colloquio con i dirigenti dell’Atalanta e per la prima volta lo spettro della separazione tra le parti si è concretamente materializzato.

E per un Gian Piero Gasperini sempre più lontano dall’Atalanta ecco un Gian Piero Gasperini sempre più vicino all’approdo nella capitale, sponda giallorossa. Indiscrezione forte che si nutre di numeri concreti come quelli riguardanti il contratto proposto al tecnico piemontese: un ricco triennale da sette milioni a stagione.

Tra qualche ora Zingonia potrebbe quindi rappresentare già il passato di Gian Piero Gasperini. Uno splendido passato durato ben nove anni. Trigoria potrebbe, invece, a breve rappresentare il suo immediato presente ed il suo futuro prossimo. Di ufficiale c’è che le quote Sisal sul nuovo allenatore della Roma non ci sono più. Mercato chiuso. Un’ulteriore e forse definitiva conferma che tutto è già stato deciso.