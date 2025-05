Gasperini firma con la Roma: ha già comunicato l’addio all’Atalanta

Sembra ormai tutto fatto per il nuovo allenatore della Roma. Passano le ore e il tecnico di Grugliasco appare sempre più vicino ai giallorossi.

Il tema nuovo allenatore della Roma circola da mesi nella capitale che veste i colori giallorossi.

Il miracolo di Claudio Ranieri non poteva essere rinnovato perché l’accordo stipulato al suo arrivo parlava chiaro. Il tecnico romano avrebbe guidato la prima squadra fino al termine della stagione e poi per lui si sarebbero spalancate le porte in ambito dirigenziale. Per un tecnico che saluta, fra qualche lacrima e molti rimpianti, ecco un altro pronto a prenderne il posto.

Per comprenderlo appieno occorre esaminare quando accaduto, soltanto poche ore fa, a Zingonia, quartier generale dell’Atalanta. Oggi può essersi chiusa una storia tra le più belle ed intense degli ultimi anni. Oggi infatti può essersi chiusa, definitivamente, la lunga storia d’amore tra l’Atalanta e Gian Piero Gasperini.

Gasperini alla Roma, ha già detto addio all’Atalanta

Dopo nove anni intensi, e vincenti, nei quali la squadra Atalanta è cresciuta in maniera esponenziale grazie alla perfetta simbiosi venutasi a creare spontaneamente con il tecnico di Grugliasco, le rispettive strade divergono per un addio ormai da considerarsi come prossimo.

Più passano le ore più aumentano le autorevoli conferme di come tra Atalanta e Gian Piero Gasperini sia tutto finito. Il numero uno del mercato, Fabrizio Romano, si è espresso chiaramente su tale tema e sul sul profilo X ha scritto quanto segue: “Gian Piero Gasperini ha comunicato all’Atalanta la sua intenzione di lasciare il club“.

Niente condizionali di sorta ma poche chiarissime parole che inquadrano al meglio la situazione. Ora tocca attendere le mosse del tecnico piemontese che dovrà fare le sue valutazioni. La Roma i suoi passi decisi li ha già fatti comprensivi di proposta contrattuale pluriennale. Non resta che attendere ma ormai è questione di poco.