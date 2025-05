Nuovo allenatore Roma, volo già prenotato. I giallorossi in attesa di una decisione di Fabregas cercano anche il piano B. In settimana ci potrebbe essere un incontro

A quanto pare, a differenza di quanto aveva detto Claudio Ranieri, l’allenatore, la Roma, ancora non lo ha deciso. Il forte pressing su Fabregas potrebbe anche non andare a buon fine, visto che il Como pareggia l’offerta di 5 milioni di euro all’anno che il club giallorosso ha messo sul piatto.

E quindi? E quindi non si può più aspettare anche perché, su Cesc, c’è anche l’Inter di Marotta che potrebbe dire addio a Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League. E sappiamo benissimo che il fatto di giocare sicuramente per lo scudetto e giocare la Champions League potrebbe fare la differenza in un’ipotetica scelta dello spagnolo. Quindi, in casa giallorossa, c’è da capire il piano B. Quello che potrebbe portare a Sarri, ad esempio, o a Gasperini, per il quale ci sono molti dubbi sul rinnovo.

Nuovo allenatore Roma: incontro con Terzic

O magari questo piano potrebbe addirittura riguardare un altro allenatore. Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, è spuntata la voce di un possibile incontro tra giovedì e venerdì, nella Capitale, con l’ex allenatore del Borussia Dortmund Terzic. Non è la prima volta che spunta fuori questo profilo. Anche perché di nomi di possibili allenatori ne sono stati fatti trenta, addirittura. Intanto anche Retesport ha alimentato tale prospettiva, affermando che l’agente di Terzic sia in dirittura di arrivo nella capitale.

Terzic era già stato contattato dopo l’addio di Daniele De Rossi, ma poi la società “per vincere subito dei trofei” (e qui la tifoseria meriterebbe una spiegazione) aveva deciso di puntare su Ivan Juric che sappiamo tutti cosa (non) è riuscito a fare. Chissà, magari oggi potrebbe anche arrivare l’annuncio, o magari davvero si è in alto mare.

Perché stando alle ultime notizie, è evidente che sia così, dopo che ci sono stati parecchi mesi di tempo per riuscire a centrare un obiettivo. Sin dal suo arrivo Ranieri ha detto che non sarebbe rimasto in panchina, e nella lista che lui e Ghisolfi avrebbero presentato ai Friedkin sono stati diversi i nomi eliminati. Ma ancora siamo qui, a capire cosa potrebbe succedere. Vedremo.