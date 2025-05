Osimhen al Mondiale per Club: ecco il regalo per Inzaghi

Emergono novità di rilievo in merito al tanto discusso avvenire professionale di Victor Osimhen. Ecco le ultime

Quando lo scorso agosto tifosi e appassionati apparivano piuttosto disorientati dai numerosi cambiamenti avvenuti sulle panchine e negli organici delle varie big nostrane la speranza era che durante l’anno calcistico si potessero formare delle certezze in grado di assicurare maggior solidità negli anni a venire.

Ciò che è accaduto, tuttavia, ha clamorosamente disatteso tali aspettative, dato che a campionato finito le certezze sembrerebbero essere ancor più esigue di quelle che si potevano registrare una manciata di mesi fa. In questo momento, infatti, fatichiamo a citarvi i nomi di calciatori e allenatori che certamente rimarranno dove sono, dato che tra cicli in fase conclusiva, trend negativi da invertire e addii storici, la Serie A appare attualmente un caleidoscopio pronto a evolversi giorno dopo giorno.

La compresenza di diverse metamorfosi in atto è infatti pronta a generare un massiccio effetto domino, che ci donerà una delle estati più movimentate del recente passato calcistico della penisola. In tal senso saranno a dir poco centrali i potenziali e tanto chiacchierati rientri dall’estero di alcune figure centrali dell’ultima decade nostrana, come alcuni allenatori e calciatori pronti a approdare nuovamente nella massima lega italiana.

Osimhen in Arabia: il pressing finale

Tra i numerosi nomi di tecnici e calciatori pronti a ritornare in Italia uno dei più rumorosi è senza dubbio alcuno quello di Victor Osimhen, il quale attualmente è ancora un calciatore tesserato con la Società Sportiva Calcio Napoli. Il bomber nigeriano sembrerebbe essere stato per mesi in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli, il quale avrebbe intenzione di chiudere la questione centravanti il prima possibile, così da arrestare quella crisi che nella stagione in corso ha caratterizzato la gestione del reparto più delicato di tutti.

Nelle ultime ore, tuttavia, pare che le voci in merito ad un possibile accordo del classe ’98 con gli arabi dell’Al Hilal stiano conquistando credibilità. Emblematico in tal senso l’ultimo post di Rudy Galletti sulla questione, dato che sino a qualche giorno fa erano quasi ed esclusivamente delle fonti arabe a riportare tale possibilità. Oggi, invece, Galletti ha affermato sul proprio profilo Twitter che gli arabi starebbero spingendo per firmare con Osimhen nel più breve tempo possibile, così da poter adoperare l’ex Napoli nel Mondiale per Club. Per farlo sarà necessario pagare la clausola di 75 milioni di euro fissata dal Napoli e pare che gli arabi abbiano già pronto un contratto di tre anni per un totale di 120 milioni di euro.