Se ne va prima di Tudor: la Juve l’ha cacciato

Addio e rivoluzione Juventus, lo hanno cacciato subito: annuncio e scossone immediato. Se ne va prima di Tudor, coinvolto anche Cristiano Giuntoli.

I cambiamenti che si prospettano tra le fila di tante squadre del nostro campionato restano numerosi e importanti, alla luce delle difficoltà palesate da realtà come Roma o Juventus, ma anche dalle volontà di catalizzare nuovi percorsi che permettano di migliorare o ripristinare la competitività di un tempo.

Ne sanno qualcosa anche i giallorossi, che hanno ufficialmente salutato Ranieri come allenatore e che risultano, ora, attesi da un’estate che importanti modifiche dovrà apportare in seno alla società capitolina, partendo proprio dal nuovo tecnico. Il mancato approdo alla Champions League, almeno in termini economici, potrebbe avere importanti ripercussioni in quel di Trigoria, sebbene gli annunci e le prese di posizione di questi ultimi mesi abbiano lasciato intendere che la discriminante europea non fosse tenuta in considerazione sul fronte dell’individuazione del nuovo tecnico.

Intanto, mentre a Napoli si festeggia uno Scudetto con un’incognita Conte che continua ad aleggiare su tutta la città, anche il mondo Juventus si appresta ad andare incontro a tante novità nella prossima fase, tutt’altro che unicamente circoscrivibili alla posizione di Igor Tudor.

Rivoluzione Juventus, cambia l’Amministratore Delegato: annuncio prima dell’addio di Tudor

Arrivato a fine marzo dopo l’esonero di Thiago Motta, il mister ex Hellas Verona e Udinese era stato annunciato fino a fine stagione, con possibilità di permanenza in caso di approdo in Champions League. Centrato quest’obiettivo domenica sera in quel di Venezia, lo stesso Tudor ha però lasciato intendere di non aver ancora ricevuto certezze sul suo futuro.

Ne sono seguite anche dinamiche cozzanti con le sue dichiarazioni dallo stadio lagunare, sede di un suo primo annuncio circa la volontà di guidare la Juventus al Mondiale per Club previa rassicurazione sulla sua posizione. In attesa di capire cosa accadrà su tale fronte, con l’agente di Tudor che ha, invece, nella mattinata di ieri confermato il suo assistito come guida tecnica per il Mondiale per Club, arrivano aggiornamenti significativi relativi al mondo Juventus tutto, non unicamente circoscrivibili alla questione allenatore.

Più nello specifico, ci riferiamo a quanto riferito a TwotalksTv da Antonio Corsa e dal giornalista Glauco. Come riportato anche su X, infatti, il mondo bianconero si appresta a fare i conti con un cambiamento destinato a toccare prima altri profili rispetto a Tudor o allo stesso Giuntoli, la cui posizione, dopo il fallimento Thiago Motta e le complicazioni di quest’anno, non poteva che essere esente da nuove valutazioni. “Attenzione perché potrebbe cambiare prima l’Amministratore Delegato che non il Direttore Sportivo“.