Svilar choc, è addio: la Roma sa già tutto

Calciomercato Roma, Svilar choc: con il portiere sarà addio secondo le ultime indiscrezioni. Ecco cosa ha detto il giocatore alla società

Svilar è stato il miglior portiere della Serie A e, a Torino, nell’ultima gara di campionato, ha appunto ritirato questo premio. Da diverso tempo a Trigoria si parla del suo rinnovo, soprattutto a dire il vero dell’adeguamento del contratto.

Guadagna circa un milione di euro all’anno e negli incontri che ci sono stati tra la Roma e il suo entourage non si è mai arrivati al momento ad un punto d’incontro. La richiesta, si vocifera, era stata di 3-3,5 milioni ai quali aggiungere i bonus per arrivare a 4. E nell’ultimo incontro andato in scena tra le parti si legge nell’edizione romana di Repubblica, a Ghisolfi sarebbe stato detto in maniera molto chiara: “Fateci sapere cosa volete fare, o rinnovo o cessione”.

Calciomercato Roma, Svilar ha detto di voler andare via

La risposta a tutto questo per ora non c’è mai stata, anche perché è evidente che il club ha altri pensieri sicuramente più importanti in testa come la scelta del nuovo allenatore: il Como fa muro su Fabregas e ha deciso di tenerlo, e quindi si dovrà andare sul Piano B.

E questo temporeggiamento ha messo sicuramente Svilar in una posizione non semplice tant’è che, sempre sul giornale citato prima, si legge testualmente questo: “Il calciatore ha comunicato al club e a Ranieri, in un incontro privato, la volontà di andare via. Una decisione maturata dopo le promesse non mantenute dal club”. Insomma, una situazione incredibile e davvero abbastanza difficile da capire. Una situazione che mette a rischio il futuro del portiere che come sappiamo ha molti estimatori soprattutto all’estero con Bayern Monaco, Manchester United e Manchester City che sarebbero pronte a fare un’offerta.

La Roma, che lo ha preso a parametro zero dal Benfica, qualora tutto questo venisse confermato chiederebbe almeno 40 milioni di euro per il cartellino che sarebbero tutti plusvalenza. Forse questa è una buona notizia, ma perdere Svilar sarebbe davvero difficile da accettare. Vedremo.