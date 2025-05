Tudor lascia la Juve e vola in Europa: firma choc in Serie A

Tudor, addio Juventus e firma choc in Serie A: è pronto a ripartire dalla Champions League con un’altra clamorosa squadra del nostro campionato.

Il nome di Igor Tudor, così come quello di tanti altri allenatori, è stato fin qui in grado di generare grandi attenzioni, alla luce del percorso avuto alla Juventus durante gli ultimi due mesi della stagione e di quell’obiettivo Champions League, centrato ai danni della stessa Roma.

Quando annunciato in seguito all’esonero di Thiago Motta, il mister ex Udinese ed Hellas Verona era stato presentato come un profilo da confermare in caso di approdo alla massima competizione continentale, rimasta come unico obiettivo stagionale per un campionato da minimo sindacale in quel di Torino.

Con il rigore di Locatelli a Venezia, la Juventus è, alla fine, riuscita a qualificarsi come quarta, senza però per questo permettere di assistere ad immediate assicurazioni sulla posizioni dello stesso Tudor. Quest’ultimo, poco dopo la vittoria lagunare, aveva lasciato intendere di voler guidare la squadra al Mondiale per club solamente previo l’arrivo delle giuste garanzie, salvo poi far assistere a tutt’altre dichiarazioni da parte dell’entourage nella giornata di lunedì.

Tudor, spunta l’ipotesi Atalanta per il dopo Gasperini: le ultime

Con una situazione in panchina che resta in pieno divenire tra le fila di numerose squadre di Serie A e non solo, un nome come quello di Igor Tudor, ad ogni modo, non può in alcun modo essere ignorato. Forte dell’esperienza a Torino già ai tempi di Pirlo e di buoni campionati tra Verona, Udine e Roma, sulla panchina della Lazio, Tudor starebbe ora attirando altri interessi in Italia.

La sua situazione, ovviamente, va a intrecciarsi con un duplice scenario tutt’altro che snobbabile: il primo riguarda il futuro di Antonio Conte, non ancora disambiguato e destinato ad essere sciolto già in quest’imminente futuro, dopo l’incontro odierno dell’allenatore del Napoli con Aurelio De Laurentiis e le parole di quasi commiato spese dal patron azzurro nei suoi confronti durante la festa scudetto.

Dall’altro lato, poi, non va nemmeno trascurata la situazione in casa Roma, dove le ultime ore hanno permesso di registrare avvicinamenti concreti tra i giallorossi e Giampiero Gasperini, la cui esperienza all’Atalanta, questa volta, potrebbe davvero essere giunta al termine.

Ecco, dunque, ben spiegato anche quanto riferito dal giornalista Dazn, Orazio Accomando, che parla di un’Atalanta intenzionata a vedere con chiarezza la posizione di Gasperini, un cui addio è tutt’altro che improbabile. Come sostituto, stando a quanto si legge, in quel di Bergamo starebbero valutando proprio lo stesso Tudor, con Percassi e adepti intenzionati ad avere certezza sull’esito relativo al futuro di Gasperini entro i prossimi dieci giorni.