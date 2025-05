Contratto da quindici milioni: Allegri nuovo allenatore

Contratto da quindici milioni di euro per Massimiliano Allegri: pronto al rimettersi in gioco in Serie A. Ecco le ultime sulle panchine di Milan e Napoli.

Con un valzer di panchine che continua a regalare emozioni e disseminare attese e aspettative, un nome come quello di Massimiliano Allegri non può passare inosservato in una fase intensissima come quella attuale. Le realtà di Serie A coinvolte in tali discorsi restano numerose e nobilissime, alla luce degli errori compiuti nelle organizzazioni progettuali da parte di tante big. Più specificamente, lo ricorda bene la situazione in casa Roma, dove le ultime voci stanno restituendo sempre maggiore vicinanza ad un profilo come Giampiero Gasperini, per il cui approdo nella Capitale dovrebbe mancare sempre meno.

La notizia di giornata, poi, ha interessato anche la Fiorentina, con le dimissioni di Palladino e l’inserimento potenziale di un altro profilo all’interno dei plurimi discorsi circa le novità che attendono le panchine del nostro campionato. Le piste più interessanti, ad ogni modo, restano quelle relative a Juventus, Napoli o Milan, senza dimenticare della posizione di Inzaghi, che sarà disambiguata solamente dopo la finale di Monaco del prossimo 31 maggio, contro il PSG in Champions League.

Allegri al Milan e gap di un milione di euro: il Napoli offre un biennale

In tale rosa di intrecci e dinamiche, trova certamente spazio un nome altisonante come quello di Massimiliano Allegri, reduce da un anno sabatico dopo la separazione consensuale dalla Juventus e un periodo di riflessione che lo ha tenuto lontano dalle panchina per l’ultima stagione. Un profilo conoscitore e saggio come quello del livornese, però, non poteva in alcun modo essere ignorato in questa parentesi di grandi cambiamenti all’orizzonte.

Non a caso, dunque, Allegri è stato accostato al Napoli in caso di addio ad Antonio Conte, dopo aver suscitato le fantasie primaverili della Roma come accaduto già in passato. In queste ore, però, la squadra maggiormente vicina all’ex bianconero parrebbe essere proprio il Milan, chiamato a ripartire dopo le evidenti difficoltà vissute con Fonseca e Conceicao e il cui progetto ha già preso le prime mosse con l’annuncio di Igli Tare in dirigenza.

Sullo scenario di Allegri al Milan, nello specifico, arrivano novità significative da parte di Daniele Longo: quest’ultimo riferisce di un’offerta rossonera sulla base di un triennale da 3.5 milioni di euro all’anno più bonus. Tra le parti balla ancora un milione, mentre da Napoli è stato recapitato un’offerta basata su un contratto biennale. Seguiranno aggiornamenti.