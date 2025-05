Dall’Atalanta alla Roma con Gasperini: ecco il primo rinforzo

Le voci che avvicinano Gian Piero Gasperini alla città eterna sono oramai troppo rumorose per essere ignorate. Ecco le ultime su quello che potrebbe essere il primo affare dell’era Gasp

In questo momento la sensazione è che il tanto agognato e atteso annuncio del prossimo allenatore dell’AS Roma potrebbe giungere da un momento all’altro, anche e soprattutto poiché, complice la fine del campionato, non sembrerebbero esserci più motivi reali per posticipare la diffusione del nome per cui la gran parte del popolo romano sta letteralmente impazzendo tra i vicoli della città eterna.

Nella sponda giallorossa della capitale, infatti, non si parla d’altro che dell’addio di Sir Claudio e dell’importanza della scelta di un degno erede, che possa inaugurare un nuovo stimolante progetto, utile a riportare la Roma a lottare per le zone più ambite della classifica.

I nomi orbitati intorno al pianeta Roma nel corso degli ultimi giorni sono vari e numerosi, andando dall’estrema concretezza di Massimiliano Allegri, passando per l’entusiasmo tattico del giovane Fabregas, fino ad arrivare alla frizzantezza offensiva di Gian Piero Gasperini, su cui nelle scorse ore Sky Sport ha insistito con particolare convinzione.

Difatti, secondo quanto riportato da Di Marzio e Angelo Mangiante l’allenatore della Dea avrebbe compiuto dei prolifici colloqui con i vertici giallorossi, che potrebbero portare ad un imminente annuncio. Una notizia indubbiamente rumorosa, che ha immediatamente avuto delle conseguenze sul possibile calciomercato estivo dei giallorossi.

Kossounou arriva con Gasp: la Roma può giocare la carta Hermoso

Come noto, l’approdo di un nuovo allenatore, specie se questo vanta un’idea ben precisa sul piano tecnico-tattico, solitamente genera una profonda metamorfosi dell’organico, che, idealmente, dovrebbe necessariamente divenire a immagine e somiglianza dell’idea di calcio del tecnico in questione.

Delle volte poi, accade persino che l’allenatore entrante scelga di portare insieme a se un calciatore dall’esperienza precedente o un proprio beniamino (come Conte con Lukaku per capirci). Nel caso in cui Gasperini approdasse nella città eterna, dunque, pare che egli possa portarsi da Bergamo anche Odilon Kossounou, il quale è attualmente un calciatore in prestito alla Dea dal Leverkusen.

Secondo quanto affermato negli scorsi giorni da Radio Manà Manà Sport, infatti, i giallorossi avrebbero contattato i vertici della aspirine per trattare su una possibile cessione a titolo definitivo.

Il centrale difensivo classe 2001 può vantare una tecnica solitamente interdetta a giocatori di quella stazza e di quel ruolo, il che gli permette anche di poter spaziare lungo l’intera linea difensiva. I giallorossi, peraltro, potrebbero sfruttare la leva piuttosto favorevole fornita dal prestito a favore dei tedeschi di Mario Hermoso, anche se lo spagnolo ha dovuto interrompere la stagione in Bundes a causa di un infortunio.