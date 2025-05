Elkann l’ha fatto fuori: così Conte dice sì alla Juve

In casa Juve, dopo la conclusione del campionato, ci sono delle novità sul fronte Conte.

La Juventus, grazie al successo del Penzo contro il Venezia, è riuscita a conquistare l’obiettivo minimo di questa stagione, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il prossimo impegno della ‘Vecchia Signora’ è il mondiale per il club, dove in panchina ci sarà Igor Tudor.

Il tecnico croato, dopo le dichiarazioni rilasciate nel post gara di Venezia, è stato confermato alla guida della Juventus per la prima edizione della prima edizione del mondiale per club. Nel frattempo, però, in casa del club bianconero si attende la decisione di Antonio Conte.

Il tecnico salentino, dopo l’incontro di ieri tenutosi a Roma con Aurelio De Laurentiis, ha infatti preso un po’ di tempo prima di scegliere se lasciare Napoli o meno. Anche perché lo stesso Antonio Conte sta attendendo delle novità importanti proprio dai dirigenti della Juventus.

Juve, Conte attende delle decisioni da parte della ‘Vecchia Signora’: i dettagli

Come riportato da ‘calciomercato.it’, infatti, l’allenatore del quarto scudetto del Napoli sta avendo da mesi dei contatti con John Elkann, dove ha chiesto garanzie sia sull’organigramma societario che sul calciomercato. Proprio in queste ore, tra l’altro, si deciderà il futuro di Cristiano Giuntoli.

Antonio Conte, come detto da Luca Momblano a ‘juventibus’, non tornerà alla Juve con l’attuale quadro dirigenziale. Il tecnico salentino, quindi, aspetta che Giorgio Chiellini prenda più ‘potere’ all’interno delle dinamiche bianconere. Nelle prossime ore, di fatto, in casa della ‘Vecchia Signora’ ci saranno delle grossissime novità.