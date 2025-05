Gasperini alla Roma: tre richieste ai Friedkin e la scelta su Dybala

Gasperini pronto per sbarcare a Roma e con delle richieste precise sul mercato: i Friedkin devono avallare tre richieste e pensare al da farsi con Paulo Dybala

Il tecnico in uscita dall’Atalanta ha un piano ben preciso per quanto concerne il prossimo mercato e potrebbe voler rivoluzionare parzialmente la rosa. In particolar modo fa discutere la posizione dei due argentini, Dybala e Paredes, entrambi possibili partenti.

Nasce la Roma di Gasperini. Detta così potrebbe sembrare tutto già fatto e in effetti la sensazione già c’è, pur non avendo ancora conferme ufficiali di firma e contratti. La Roma ha scelto il suo nuovo allenatore e se non ci saranno intoppi (o colpi di teatro stile Friedkin) alla fine chiuderà con l’attuale mister dell’Atalanta. La corte a Gasp vede coinvolte anche Juve e Milan, con sullo sfondo il Napoli, che deve capire la volontà di Conte di andare o restare. In tutto questo tourbillon di emozioni e trattative, stanno prendendo corpo anche le richieste del tecnico piemontese per allestire una Roma a sua immagine e somiglianza. Innanzitutto, come riportato dalla nostra collega di calciomercato.it, Eleonora Trotta, ci sono delle operazioni di mercato da avallare.

Gasperini vuole carta bianca, una sorta di manager all’inglese, nel decidere le sorti di chi va e di chi resta, con ampio margine di scelta sulla campagna acquisti, al netto dei paletti finanziari. Inoltre, soprattutto per le cessioni, ci sarebbero già un paio di richieste specifiche.

Dybala è un nodo per la Roma di Gasperini: possibili partenze per lui e Paredes

Per caratteristiche fisiche e di gioco, Gasperini vorrebbe fare a meno di Dybala per la prossima stagione. L’argentino ha dichiarato pochi giorni di fa di voler capire le intenzioni della società, nonostante abbia un anno di contratto e la possibilità di restare fino al 2026. Qualora dovesse partire per la Roma sarebbe un risparmio consistente sul monte ingaggi e uno step di avvicinamento alle volontà del probabile nuovo tecnico.

Poi c’è anche la questione Paredes sul piatto, con la necessità di prendere un centrocampista con un altro passo e un’altra gamba. L’argentino può tornare al Boca Junior con appena 3 milioni di clausola e si potrebbe provare a forzare la mano, eventualmente trovandogli anche un’altra sistemazione. In ultimo, ma non per importanza, c’è il discorso legato a Pellegrini, che dovrebbe essere in uscita al pari degli argentini, ma con quell’ingaggio deve trovare qualcuno in grado di puntare forte su di lui. Vedremo se Ranieri e Ghisolfi riusciranno ad accontentare tutte le richieste del Gasp.