Incasso Inter e Juve senza Conte: anche la Roma resta fregata

La Juventus e l’Inter rimangono fregate per “colpa” di Conte: la Roma è il terzo club che potrebbe pagare questo effetto domino, con poche certezze sul mercato

Dopo la vittoria dello Scudetto tiene banco in casa Napoli la possibilità di De Laurentiis di trattenere o meno il proprio allenatore. L’idea sarebbe quella di proseguire con lui almeno un altro anno e per farlo sta venendo fuori una campagna acquisti pazzesca.

Le mosse di De Laurentiis non sono sempre leggibili e quando si mette in testa qualcosa sa come ottenerla. L’addio di Conte post Scudetto è stato dato per scontato su più fronti, con la presunta imminente firma per la Juve. In realtà non è ancora così semplice capire quale sarà il futuro del tecnico leccese. Il presidente degli Azzurri vuole costruire una grande squadra, per fare una Champions da protagonista e vorrebbe farlo con Conte al suo fianco. Da un no reiterato per mesi ora le cose possono cambiare, visto che sul piatto, oltre al ricchissimo contratto per altri due anni, ci sarebbe anche una campagna acquisti pazzesca, che difficilmente potrebbe trovare altrove.

De La può sbaragliare la concorrenza, potendo contare sui 70 milioni di Kvara già incassati a gennaio, gli altri probabili 75 in arrivo per Osimhen (destinato in Premier o al PSG) e gli almeno 50-60 solo di ingresso nella massima competizione europea. De Bruyne rischia di essere solo l’antipasto di questa estate.

Davide Frattesi colpo di De Laurentiis per trattenere Conte: addio Juve e Roma

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il Napoli vuole piazzare dopo De Bruyne altri due colpi importantissimi, in altrettanti ruoli cardine. Il primo sarebbe Jonathan David, attaccante svincolato dal Lille e perfetta spalla di Lukaku in un’ipotetica coppia offensiva. L’altro è Davide Frattesi e qui vengono tirate in ballo anche Juventus e Roma. I bianconeri non tanto per il giocatore quanto per l’impossibilità di arrivare all’allenatore preferito per la ricostruzione, visto che con un Napoli così scoppiettante l’addio diventa più difficile. Dal canto loro i giallorossi invece vedrebbero un bell’ostacolo alla corsa a Frattesi, da sempre uno dei pallini di Ghisolfi.

L’Inter è entrato nell’ottica di idee di cedere il centrocampista, che chiede più spazio dopo essere stato decisivo in questa magnifica cavalcata in Champions League. Se il Napoli mette sul piatto 35 milioni di euro si può arrivare presto alla fumata bianca. Come sostituto del possibile partente Anguissa, l’ex Sassuolo non sarebbe davvero male.