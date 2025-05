Non solo De Bruyne: nuova firma e Inter travolta

Nuova firma e Inter travolta, De Laurentiis sta costruendo un super Napoli dopo la vittoria di Conte: arriva subito dopo De Bruyne.

Sono tanti i nomi in grado di infiammare e tenere vivida l’attenzione in questa fase immediatamente successiva alla conclusione del campionato, alla luce dei tanti cambiamenti che si prospettano tra le numerose e nobili file della Serie A. Ad un solo anno di distanza dall’estate di grandi cambiamenti abbattutisi tra le fila delle squadre italiane più importanti, infatti, sono altrettanto numerose le big che, anche in questa sessione estiva, si apprestano ad andare incontro a ribaltoni di grande eco.

Lo ricorda bene la situazione in casa Roma dove, al termine di una stagione che ha visto alternarsi ben tre allenatori, si è alle prese con l’individuazione di un tecnico dal quale ripartire con un nuovo progetto. Mentre a Milano, poi, i discorsi sponda Inter sono rinviati a date successive al 31 maggio, il Milan ha già iniziato cambiamenti societari e dirigenziali, che potrebbero presto ripercuotersi anche sul valzer di panchine che attende la nostra Serie A a più ampio raggio.

Nello specifico, una grande incognita e discriminante è rappresentata anche dalla posizione di Antonio Conte che, ad oggi, proprio come accaduto ai tempi dell’Inter, potrebbe lasciare la piazza da vincitore ma in modo inatteso, dopo un solo anno all’ombra del Vesuvio.

Un super Napoli per Conte, non solo De Bruyne: beffa David per l’Inter targata De Laurentiis

Le parole spese da Aurelio De Laurentiis a margine della festa Scudetto, così come la presa di posizione mai esplicitamente chiarificatrice da parte dello stesso tecnico, hanno aiutato certamente ad aumentare i dubbi rispetto alle tante indiscrezioni circa un possibile ritorno di Conte alla Juventus per il prossimo anno.

Nella giornata di ieri, come noto, è andato in scena, in quel di Roma, anche l’incontro tra il patron azzurro e lo stesso allenatore, senza però permettere di arrivare già ad un esito che permetta di vedere con chiarezza questo scenario. Rispetto a tale summit, però, sono arrivati aggiornamenti di non poco conto da parte di Michele De Blasis, il quale ha riferito come siano ore di riflessione per Conte, alla luce di alcune promesse recapitategli da ADL durante l’incontro.

L’intento è quello di provare a convincerlo con grandi colpi e la consegna di una rosa ancora più competitiva: in tale direzione, dunque, vanno le ultime voci su De Bruyne, confermate dallo stesso De Laurentiis e col quale ci sarebbe stata anche una telefonata durante il su citato incontro.

Ciò che colpisce ulteriormente, però, è la promessa di De Laurentiis nel regalare altri due colpi di super livello al proprio tecnico oltre al centrocampista ormai ex Manchester City. Tra questi, ci sarebbe anche Jonathan David, non nuovo ad accostamenti alla Serie A e reduce dall’ennesimo campionato ad alto livello con la maglia del Lille. Come si ricorderà, sulle tracce del canadese, da tempo, si registra anche la presenza dell’Inter.