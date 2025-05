Nuovo sgarbo Fabregas: la Roma dice addio al bomber

Per la Roma la stagione 2024-25 è appena terminata ma si è già dentro a quella targata 2025-26. Il mercato inizia a fare sul serio e partono le ‘vere’ notizie.

La Roma di Claudio Ranieri è già ‘il passato’. A Trigoria, con Claudio Ranieri preziosissimo consulente, si è iniziato ad apparecchiare in vista della prossima stagione.

La Champions League sfiorata per un punto, dopo che la Roma ha buttato al macero metà stagione prima dell’arrivo salvifico del tecnico romano, deve rappresentare il punto di partenza ed il manifesto delle scelte che si dovranno fare e, soprattutto, degli errori che non andranno goffamente reiterati.

In attesa dell’ufficialità del nuovo tecnico cui spetterà la decisione di nominare prospetti e ruoli basilari sui quali costruire la nuova Roma, a Trigoria si iniziano a valutare anche giocatori che andrebbero a consolidare la rosa attuale. Si tratta, pertanto, di profili di primo piano che garantirebbero, a seconda dei casi, la qualità e la quantità necessarie.

Il Como beffa la Roma per Dzeko

Per una squadra che punta a raggiungere la zona Champions League la rosa ampia non può essere considerata solo una scelta ma un’assoluta necessità.

Oltretutto la prossima stagione la formazione giallorossa sarà impegnata in una competizione come l’Europa League estremamente impegnativa per calendario e trasferte. Una rosa ampia vuol dire avere almeno 20 giocatori di pressoché pari livello che assicurino in tutti i reparti le giuste alternative. Per il fronte offensivo la Roma aveva valutato un nome.

Il nome lo rivela Orazio Accomando di DAZN che però aggiunge anche: “Edin Dzeko lascia il Fenerbahce. Il bosniaco ha ricevuto due offerte da Como e Hajduk Spalato“. Il 39enne attaccante bosniaco potrebbe tornare in Italia ed andare al Como di Cesc Fabregas. Per l’ex attaccante della Roma si era parlato di un suo possibile ritorno in maglia giallorossa ma tale ipotesi di mercato è durata solo un battito di ciglia.

La Roma guarda, e guarderà oltre. La priorità è ora il nome del nuovo tecnico ma a Trigoria si lavora anche sul ricco contorno. Per continuare a crescere.