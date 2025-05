Accordo e contratto già firmato: ecco il primo ‘rinforzo’ per Gasperini

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare da cima a fondo la panchina e la rosa giallorosse. Ecco gli ultimi aggiornamenti in merito

A prescindere da chi andrà a sedersi sulla panchina giallorossa la sensazione dominante tra i vicoli della città eterna è che andrà compiuta una poderosa revisione dell’organico attualmente in mano a Ghisolfi e Ranieri, i quali dovranno gestire al meglio l’inevitabile metamorfosi che il prossimo tecnico giallorosso dovrà richiedere per tentare di adattare la rosa giallorossa alle proprie velleità tattiche.

Basti pensare alle tanto chiacchierate richieste che Gasperini avrebbe avanzato in fase di colloquio con i vertici giallorossi, le quali andrebbero a intervenire nella natura stessa di una squadra pronta a subire diversi interventi, sia in entrata che in uscita.

Nelle ultime ore sono state diffuse delle indiscrezioni su uno dei pilastri più solidi e fedeli della Roma del recente passato, il cui futuro è stato recentemente sotto la lente di ingrandimento di media e tifosi.

El Shaarawy pronto alla decima stagione in giallorosso: scatta il rinnovo

Il calciatore in questione risponde al nome di Stephan El Shaarawy, la cui carriera, a 32 anni, è oramai caratterizzata in gran parte della tinte giallorosse della capitale.

Negli ultimi anni la sua figura è stata senza dubbio alcuno una delle più preziose tra le fila giallorosse, non soltanto per l’apporto sul rettangolo verde (dove l’esterno classe ’92 ha dimostrato anche recentemente di poter incidere ancora grazie ad una qualità fuori dal comune e una propensione al sacrificio difensivo che difficilmente ci si aspetta da un attaccante con il curriculum dell’ex Milan), ma anche e soprattutto per la disponibilità dimostrata in termini di gerarchie, nelle quali, nonostante l’ormai storica militanza e le qualità dimostrate, non è quasi mai risultato centrale.

Adesso, secondo quanto emerso, pare che l’esterno nato a Savona abbia rinnovato con la Roma fino al giugno del 2026, dato che nel corso della stagione appena conclusasi egli avrebbe raggiunto la percentuale di presenze prevista per far scattare il rinnovo.