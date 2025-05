Conte tradisce la Juve: Elkann ha scelto il prossimo allenatore

Conte tradisce la Juventus: il tecnico del Napoli intenzionato a proseguire in azzurro anche il prossimo anno. Elkann ha scelto il nuovo allenatore

Sembrava tutto fatto. Solamente una formalità. Anche perché i segnali che arrivavano erano tutti verso un addio alla fine della stagione.

E, invece, Antonio Conte dovrebbe rimanere al Napoli. Le ultime indiscrezioni parlano di parti davvero vicine per continuare insieme soprattutto perché De Laurentiis avrebbe messo sul piatto un adeguamento contrattuale e soprattutto la certezza di un mercato di livello. Il colpo De Bruyne, ormai, è una cosa certa e se l’inizio è questo allora tutto lascia presagire che di regali ne possano arrivare altri. Come David per esempio, o Sanè, un altro accostato agli azzurri nel corso di questi giorni. In ogni caso l’ipotesi Juventus, la più accreditata, sembra essere del tutto svanita in un pomeriggio di fine maggio.

Conte tradisce Elkann: si continua con Tudor

Juventus senza allenatore quindi? No, non dovrebbe essere proprio così, almeno stando alle informazioni che sono state riportate in queste ore dal giornalista Rai Paolo Paganini. Ma niente stravolgimenti, nemmeno, la scelta la Juventus l’avrebbe già fatta.

E sarebbe quella di continuare anche il prossimo anno, e non solo nel mondiale per club, con Igor Tudor che ha preso il posto di Thiago Motta sul finale di stagione riuscendo a raggiungere quello che era l’obiettivo che il club gli aveva dato, vale a dire una qualificazione alla prossima Champions League che ha fatto sorridere chi dentro il club tiene i conti. Cambiare per Conte avrebbe un senso, cambiare per un altro tecnico che non conosce il mondo bianconero forse non ce l’ha. Quindi Elkann, la rivoluzione annunciata, la potrebbe far iniziare soprattutto sotto il quadro dirigenziale. Stando alle ultime voci – e oggi non era nemmeno presente alla commemorazione della strage dell’Heysel – parlando di un addio di Cristiano Giuntoli che in due anni ha praticamente fallito quelli che erano gli obiettivi. Una Juve che quindi cambia pelle. Ma dietro la scrivania, per ora.