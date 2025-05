Dall’Inter alla Roma dopo la finale: ha chiuso col nuovo allenatore e quindi possibilità di permanenza non ce ne stanno. Lo vogliono tutti

Mania in Serie A. Un giocatore che è in uscita – nei giorni scorsi si è parlato di un rapporto non proprio idilliaco con il tecnico – e che a quanto pare interessa a moltissime squadre del nostro campionato.

Sicuramente ha mercato, non solo in Italia ma anche all’estero e, soprattutto, nel campionato che in questo momento sta disputando o per meglio dire che ha disputato fino alla scorsa settimana. Un giocatore che fa la differenza, quando sta bene fisicamente e mentalmente. Un giocatore che, lo scorso mese di gennaio, sarebbe stato anche vicino ad approdare nel massimo campionato italiano, sponda Napoli.

Dall’Inter alla Roma: Garnacho verso l’Italia

Parliamo di Garnacho del Manchester United. L’idillio con Amorim – secondo CaughtOffiside che riporta anche la notizia di oggi – non è mai scattato in pieno. E un suo addio, dentro una rivoluzione tecnica che riguarderà i Red Devils, è da considerare come una cosa molto probabile.

Il sito inglese in questione parla dell’Aston Villa come squadra molto interessata alle prestazioni del giocatore, che come detto in Inghilterra ha molti estimatori. Ma mette in mezzo diverse formazioni italiane: i rappresentanti di Garnacho, infatti, sarebbero stato avvicinati dal Milan – pronto ad annunciare Massimiliano Allegri – e anche da Juventus, Inter e Roma. Senza dimenticare ovviamente quello che è stato il fortissimo interesse del Napoli, anche se la questione allenatore tiene banco in queste ore a Castel Volturno.