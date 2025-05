Gasperini alla Roma, arrivo in città per la firma

Allenatore Roma, summit in corso in Toscana tra Friedkin, Ranieri e Ghisolfi. Si attende il via libera per l’annuncio del nuovo tecnico dei giallorossi

Forse l’incontro decisivo, quello del via libera per l’annuncio del nuovo allenatore che, salvo clamorosi e al momento improbabili colpi di scena, dovrebbe essere Gasperini.

Si attende un doppio comunicato ufficiale, quello dell’Atalanta e quello dei giallorossi. E magari dovrebbe-potrebbe, anche arrivare nelle prossime ore. Sì, perché proprio in queste ore sia Claudio Ranieri che Florentin Ghisolfi sono a Firenze. E quindi, siccome nella giornata di ieri l’aerei dei Friedkin è atterrato proprio in Toscana, allora è evidente che possa andare in scena quello che probabilmente l’ultimo summit prima della scelta definitiva. Alcune indiscrezioni dicono ci possa essere anche Gasperini in Toscana, altre negano questa ipotesi. In ogni caso l’incontro è in corso.

Nuovo allenatore Roma, via libera per Gasperini

Si attende solo il via libera della proprietà americana, ovviamente, per ultimare gli ultimi dettagli di quello che ormai sembra un accordo trovato con Gasperini che, nel suo di incontro con i dirigente della Dea, ha fatto capire di non avere più le motivazioni adatte per andare avanti in questa storia d’amore che è durata la bellezza di 9 anni e che ha portato non solo negli ultimi anni quasi sempre un posto in Champions League, ma anche una Europa League vinta lo scorso anno contro il Bayer Leverkusen che sembrava un avversario imbattibile.

Insomma, il conto alla rovescia è iniziato a quanto pare e si attende solamente l’ufficialità della questione. Gasperini dovrebbe prendere proprio il posto di Ranieri che è passato dal campo alla scrivania e si è messo subito a lavoro per chiudere il primo dei suoi colpi, quello della guida tecnica. Vedremo quando i Friedkin – sono loro a dover dare l’ultimo ok per l’annuncio – decideranno di mettere fine alla telenovela che ormai da diversi mesi tiene banco nella Capitale.