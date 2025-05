Juve e Napoli fatte fuori: destinazione choc per Conte

Il futuro prossimo del tecnico salentino tiene in ansia il Napoli e la Juventus che temono, entrambe, una clamorosa beffa finale.

Ha guidato il Napoli alla conquista del suo quarto scudetto. Lo ha fatto alla sua maniera spremendo i suoi giocatori fino al punto di tirare fuori ciò che neanche loro pensavano di avere dentro ed ottenendo da loro, da ciascuno di loro, il 110%.

Questo è Antonio Conte e per questo è il migliore. Sembra che soltanto adesso si stia scoprendo il suo valore, come se il recente passato fosse stato dimenticato. La scorsa estate c’è chi lo avrebbe potuto prendere senza problemi dal momento che era libero da vincoli contrattuali ma si racconta che un dirigente di un grande club di Serie A abbia storto la bocca, forse perché spaventato dalla trascinante personalità del tecnico di Lecce.

Dopo un anno Antonio Conte è Campione d’Italia e Cristiano Giuntoli rischia di essere messo alla porta da John Elkann e dalla Juventus. Si dice che alla Continassa si sia ravveduti e che faranno di tutto per riportare Antonio Conte alla Juventus ma non sarà così facile. Di mezzo c’è Aurelio De Laurentiis ma non soltanto. Aumenta infatti la concorrenza per il tecnico salentino.

Juve e Napoli tremano, addio ad Antonio Conte

Un tecnico con il curriculum di Antonio Conte il minimo che può avere è una lunga lista di società pronte ad offrire contratti multimilionari. Non stupisce pertanto che il campionato più ricco del mondo abbia messo nel mirino il tecnico del Napoli.

Dall’Arabia Saudita, più esattamente dalla fonte All About SPL, arriva la notizia che: “l’Al-Nassr è in trattativa con l’allenatore Antonio Conte per un possibile incarico“. Novità che fa tremare il Napoli e la Juventus. La società araba è in grado di mettere sul piatto un contratto economicamente impareggiabile per le società italiane. La speranza di Napoli e Juventus è che Antonio Conte scelga di rimanere in Italia.

La decisione del tecnico leccese non tarderà comunque ad arrivare poiché da quel responso ne deriveranno, a cascata, numerose altre. Società come il Napoli e la Juventus e tecnici come Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e forse anche Roberto Mancini, solo per citarne alcuni, vedono dipendere il proprio futuro da quello del tecnico neo campione d’Italia.