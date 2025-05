Nuovo allenatore Roma, blitz e annuncio ‘UFFICIALE’

Il tema dell’erede di Claudio Ranieri è oramai un leitmotiv tra i vicoli della città Roma, dove sono emerse novità di recente

Ormai tra i vicoli della città eterna sono certi: Gian Piero Gasperini è attualmente il candidato più vicino a raccogliere il bollente testimone di Claudio Ranieri, il che sembrerebbe da una parte rincuorare il popolo giallorosso, dall’altra avrebbe fatto riemergere tutte le antipatie che i tifosi capitolini hanno accumulato negli scorsi anni nei confronti del tecnico torinese, il quale sul piano umano non gode di una reputazione particolarmente felice nella capitale.

A livello calcistico, al contrario, la gran parte dei romanisti sembra ammettere candidamente le evidenti qualità di un tecnico che ha saputo raccogliere una squadra di bassa classifica trasformandola in una delle potenze più costanti della massima lega italiana.

In pochi hanno avuto il coraggio negli scorsi giorni di negare come il progetto Atalanta abbia semplicemente dell’incredibile, poiché divenuto emblema di come si possano fare grandi cose quando vi è alla base una precisa idea di calcio (in questo caso quella di proporre un calcio offensivo, che si preoccupi più di segnare sempre un gol in più dell’avversario che di non prenderne) e il coraggio da parte della società di credere fino in fondo nelle idee dell’allenatore, senza la tendenza a far tremare la panchina in seguito ad un periodo negativo.

Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in tal senso, che potrebbero aver dissipato ulteriormente la fitta nube che da qualche settimana ha invaso il tema allenatore.

Allenatore Roma, Ghisolfi e Ranieri a Milano: le ultime

Ebbene sì… Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri sarebbero giunti nelle scorse ore a Milano per effettuare la moderazione del summit previsto tra i Friedkin e Gian Piero Gasperini, ma alcuni non escludono che i due dirigenti giallorossi stiano lavorando nel capoluogo lombardo anche per trattare con il Milan il cartellino di Alexis Saelemaekers.

Intanto, tra uno spostamento e l’altro, alcuni tifosi hanno intercettato il direttore tecnico francese, il quale a domanda diretta ha fornito i primi indizi temporali dell’annuncio del prossimo allenatore (fino ad oggi Ranieri aveva tenuto nascosto ogni minimo dettaglio): “Arriva presto!”.

La notizia è stata riportata da ForzaRoma.info, che ricorda anche come sul piatto attualmente ci sia un contratto fino al 2028 a 5 milioni di euro più bonus a stagione.