Rilancio e accordo nella notte: ecco Allegri

Il valzer di allenatori sta monopolizzando l’informazione calcistica italiana nelle ultime ore. Ecco le ultime sul futuro di Allegri

Le prossime ore sembrerebbero quelle designate alla definitiva consumazione del tanto atteso valzer di panchine da tempo programmato per la massima lega italiana, che si prepara a modificare radicalmente il proprio assetto per quanto concerne la parte sinistra della classifica.

Attualmente appare piuttosto complesso citare anche un solo allenatore delle prime dieci squadre del campionato che possa dirsi assolutamente certo di proseguire il proprio percorso sulla panchina attualmente occupata, il che non soltanto carica di eccitazione tutti i feticisti del calciomercato, ma rende imprevedibile e difficilmente leggibile il panorama che accoglierà i tifosi di ritorno dalle vacanze estive.

Persino lo stesso Simone Inzaghi, la cui panchina fino a qualche settimana fa appariva come la più solida per distacco, è attualmente sotto esame, dato che un’eventuale debacle con il Paris Saint Germain potrebbe generare una poderosa scossa tra i vertici nerazzurri e rimettere in discussione il futuro del tecnico piacentino.

Una sola pedina in questo momento ha il potere di smuovere l’intero scacchiere e, in tal senso, sono emerse novità di rilievo su uno dei profili più chiacchierati degli scorsi giorni.

Allegri e il ritorno al Milan: c’è l’accordo

Il nome di Massimiliano Allegri è senza dubbio alcuno il più divisivo della recente storia della massima lega italiana, poiché fulgido esponente di una delle due fazioni protagoniste della polemica filosofica creatasi nell’ultima decade: da una parte i cosiddetti ‘gestori’ più pragmatici e senza fronzoli come lo stesso Max, dall’altra i raffinati ‘giochisti’ della scuola Guardiola, come i vari Sarri, Gasperini & co.

Il nome di Allegri, al netto delle considerazioni sul piano tattico, è stato accostato sostanzialmente a tutte le big attualmente in cerca di allenatore e, nelle ultime ore, Orazio Accomando ha riportato sul proprio account X (Twitter) un aggiornamento piuttosto clamoroso.

Secondo le ultime pare infatti che il Milan avrebbe raggiunto l’accordo definitivo con l’ex Juventus, il che sancirebbe il ritorno di Allegri a Milano con un triennale fissato a 5 milioni di euro più bonus a stagione. Secondo quanto riportato pare che in questo momento si starebbero fissando gli ultimi dettagli burocratici.