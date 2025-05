Bomba Sport Mediaset: Gasperini ha scelto la Juventus dopo l’incontro di ieri con la Roma a Firenze. Ecco cosa sta succedendo

Gasperini prossimo allenatore della Roma? Ad un certo punto, ieri pomeriggio, sembrava cosa fatta. Ranieri e Ghisolfi a Firenze, insieme al tecnico dell’Atalanta – ancora per poco – e con Dan Friedkin a colloquio, pure, con il Gasp.

Ma le notizie venute fuori questa mattina e riportate da La Gazzetta dello Sport – i dubbi sarebbero sul Fair Play Finanziario – hanno di fatto messo in dubbio questo possibile matrimonio. Poi, ieri sera, Conte ha deciso di non andare alla Juventus e rimanere al Napoli, e quindi ha messo in difficoltà la società piemontese, alle prese con l’addio pare di Giuntoli, che avrebbe virato su Gasperini. E, le notizie che arrivano questa mattina, da Sport Mediaset, ci dicono che una decisione sarebbe stata presa.

Gasperini-Roma è finita: ha scelto la Juventus

“L’ormai ex tecnico dell’Atalanta – si legge – avrebbe deciso di virare verso la formazione bianconera dopo l’incontro con la famiglia Friedkin. Con la Roma pesa il Fair Play Finanziario”. Quindi, a quanto pare, il fatto che la società giallorossa abbia dei problemi per quanto riguarda i soldi da poter investire sul mercato, è un fattore che potrebbe fare (ha già fatto?) la differenza.

E adesso che cosa succede? Intanto si attendono in primis delle comunicazioni ufficiali. Prima dall’Atalanta, per chiudere il rapporto con il proprio allenatore, poi da parte della Roma che ancora non ha detto nulla nel merito. Certo, l’incontro di ieri, pizzicato anche da alcuni fotografi, è un segnale di movimento da parte della società. Ma queste ultime notizie non lasciano tranquillo un ambiente che ormai è stanco di questa telenovela dell’allenatore che dura da parecchi mesi e che sembrava potesse essere alle battute finali. Sarà così? Le ultime indiscrezioni, purtroppo, ci dicono di no. Vedremo.