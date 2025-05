Gasperini alla Juve: sorpasso ‘ufficiale’ sulla Roma

Si attendeva la decisione di Antonio Conte per dare avvio all’effetto a cascata sulle altre panchine. Chi si è sistemato e chi attende…

Napoli e Juventus pendevano dalle labbra di Antonio Conte. Chi sperava nella conferma del tecnico neo scudettato e chi sognava il ritorno in grande stile a Torino.

Antonio Conte ha deciso di proseguire la sua avventura al Napoli. Troppo più avanti la società partenopea come idee e programmi rispetto al caos assoluto che si taglia a fette nella società bianconera. Gli effetti a cascata a seguito della decisione ultima del numero uno salentino sono già iniziati.

Massimiliano Allegri, dato per sostituto naturale di Antonio Conte al Napoli, ha deciso di ritornare al Milan, mentre la Juventus è rimasta con un pugno di mosche in mano ed idee ancora più confuse.

La vicenda Cristiano Giuntoli, messo repentinamente alla porta da John Elkann, rischia di allungare ulteriormente i tempi della scelta del nuovo tecnico. Saltato definitivamente Conte non sembra che siano in aumento le quotazioni di Igor Tudor. Ed allora quale sarà la scelta definitiva della Juventus?

Idea Gian Piero Gasperini per la Juve, beffa per la Roma?

La fretta è sempre la peggior consigliera. Se si pensa poi che la Juventus ha sbagliato quasi tutto nel recente passato riflettendoci per bene…

Chi, allora, sulla panchina bianconera? Forse più che alla Continassa è bene rivolgersi alla Sisal. Le quote per gli scommettitori arrivano lì dove tanti non possono arrivare. Il nome post-Conte per la Juventus è quello di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco ha deciso di lasciare dopo nove anni l’Atalanta e pareva che il suo immediato futuro avesse i colori giallorossi della Roma.

L’ingresso, quasi disperato, e per giunta in scivolata della società bianconera potrebbe rallentare o, addirittura far saltare la trattativa tra l’ormai ex tecnico nerazzurro ed i capitolini. Ne è convinta la nota società di scommesse che quota l’approdo del tecnico piemontese alla Continassa solo a 1.67, mentre l’opzione Roma è stimata a 2.25. Da un possibile ex, Antonio Conte, ad un probabile ex, Gian Piero Gasperini.

Eppur si muove la Juventus. Nonostante tutto.