Giuntoli out e allenatore Juventus: arriva il comunicato ufficiale

Cristiano Giuntoli via dalla Juventus: la notizia era ormai nell’aria da tempo e cambiano anche le strategie sul nuovo allenatore bianconero

Igor Tudor resta per il Mondiale per Club, visto che la società, a prescindere da Giuntoli, deve decidere come organizzarsi. L’uomo forte diventa Comolli, figura vicina ad Elkann, oltre ad una valorizzazione di Giorgio Chiellini, già inserito da un anno.

Momenti caldi, addirittura frenetici in casa Juventus, dove si sta cercando di capire come strutturare la squadra e l’organigramma societario per l’imminente futuro. Il campionato si è concluso con un soffertissimo quarto posto, in volata sulla Roma e adesso c’è da disputare la prima edizione del Mondiale per Club in America. Alla volta degli Stati Uniti partirà senza dubbio Igor Tudor, forte di un accordo almeno fino alla metà di luglio. Poi bisognerà capire il da farsi per la prossima stagione.

Giuntoli era stato preso dal Napoli per rifondare la parte sportiva, ma ha fallito soprattutto nella gestione oltre che nel mercato. Di certo hanno inciso i 200 milioni spesi nella passata campagna acquisti estiva, che hanno portato a diversi innesti sbagliati e alla scommessa fallimentare di Thiago Motta. Tutte decisione che facevano capo all’ex ds di Carpi e Napoli e che ora sono una spada di Damocle sul suo capo.

Comolli e Chiellini per il dopo Giuntoli: come cambiano le strategia della Juve

La Juve non resta a guardare e in attesa del comunicato ufficiale ha già deciso come ricreare una struttura interna adeguata. La prima figura cardine sarà quella di Giorgio Chiellini, che verrà posto maggiormente al centro del progetto e non solo per la parte finanziaria. Accanto a lui entrerà Damien Comolli, ex presidente del Tolosa e uomo vicino alla famiglia Elkann. In questo modo si potrà ripartire verso la ricerca dell’allenatore, che al momento resta Igor Tudor, almeno fino al termine del Mondiale per Club.

A riportare la notizia è stato il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, che su X ha scritto: “La Juventus in giornata manderà il comunicato ufficiale dove verrà sancito il divorzio da Giuntoli. Pieni poteri ora a Comolli che sarà affiancato da Chiellini. Tudor resta sicuramente sino al Mondiale per club poi si vedrà”.