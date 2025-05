Juve e rilancio Atalanta respinti: così Gasperini ha scelto la Roma | ASRL

L’allenatore piemontese ha mantenuto la parola data a Claudio Ranieri, anche grazie all’incontro di ieri con i Friedkin

Ai primissimi posti nella lista presentata da Claudio Ranieri a Dan e Ryan Friedkin per raccogliere la sua eredità in panchina, Gian Piero Gasperini ha scelto la Roma e lo ha ribadito in queste ore anche all’Atalanta e alla Juventus. Il rapporto di grande stima e amicizia con Sir Claudio ha avuto sicuramente un peso, ma l’incontro di ieri con la proprietà giallorossa ha spazzato via anche gli ultimi dubbi. L’allenatore di Grugliasco è rimasto favorevolmente impressionato dalle idee del patron americano.

Dopo la retromarcia di Antonio Conte, che ha deciso di rimanere al Napoli, il club bianconero ha fatto effettivamente un sondaggio per capire se ci fossero ancora margini di manovra, ma il quasi ex allenatore bergamasco ha ribadito con fermezza di aver scelto il club giallorosso e di voler lasciare Bergamo solo per approdare nella Capitale.

Gasperini alla Roma, countdown per la firma

Conscio di dover affrontare una sfida complicata ma altamente affascinante, Gasp, secondo quanto appreso da Asromalive.it, ha rispedito al mittente anche l’ultima proposta di rinnovo, a cifre più elevate rispetto a quelle che percepirà in giallorosso. Per arrivare alla definitiva fumata bianca, bisognerà attendere le tempistiche necessarie per risolvere il contratto con l’Atalanta, valido fino al 30 giugno del 2026.

La macchina burocratica si è già messa in moto e nelle prossime ore si procederà anche alla stesura finale del contratto triennale con la Roma da 5-6 milioni di euro., dopo aver sistemato gli ultimi decisivi dettagli. Prima della risoluzione del rapporto con l’Atalanta, ovviamente, non ci potranno essere firme o comunicati ufficiali, ma dopo gli ultimi sviluppi queste ore d’attesa potranno essere vissute senza lo spettro della Juve ad aleggiare nelle segrete stanze di Trigoria.