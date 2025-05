La Roma anticipa Gasperini e la Juve: chiamata al nuovo allenatore

Gasperini tra Roma e Juventus, chiamata al nuovo allenatore per l’anticipo secco: le ultime sulle panchine in casa giallorossa e bianconera.

Continua il momento di attenzione e tensione in casa Roma nel corso di queste ore e giornate frenetiche sul fronte allenatore. La situazione sulla panchina giallorossa è da tempo nota quanto misteriosa, con la consapevolezza, da un lato, di dover trovare nel miglior modo possibile un valido erede di Claudio Ranieri, e quella, dall’altro, di non poter ancora intravedere degli orizzonti chiarissimi.

Dopo diversi mesi di dissimulazioni, rumors e tentativi di ricostruzione del profilo individuato da Ranieri e colleghi, il cerchio si è stretto sempre di più, ben inserendosi anche in quei più ampi discorsi sugli allenatori che stanno coinvolgendo tante altre squadre del nostro campionato e non solo. La vera e propria miccia clamorosa è stata quella di Antonio Conte, alla fine rimasto a Napoli e, in questo modo, non in grado di avviare quella serie di movimenti che sarebbero potuti derivare da un suo approdo, dato quasi per scontato fino a qualche ora fa, alla Juventus.

Le ripercussioni di tale scenario, però, si sono ben scagliate in casa Roma, alla luce del condiviso anelito della Juventus di mettere sotto contratto Giampiero Gasperini. Proprio sull’allenatore dell’Atalanta, in questi minuti, giungono novità tutt’altro che di poco conto.

La Roma ha fretta, le ultime su Gasperini: si vuole chiudere subito

Come noto, la giornata di ieri è stata molto intensa sul fronte Gasperini, in seguito all’incontro fiorentino tra l’allenatore, contrattualmente ancora dell’Atalanta, e le parti romaniste. L’immagine prandiale, unitamente alle notizie sempre più insistenti, avevano lasciato capire come, con ogni probabilità, l’allenatore della Roma sarebbe potuto essere proprio lui.

Come accaduto in tante altre circostanze, anche in questi stessi giorni e presso altre città, non stanno in alcun modo mancando sorprese e ribaltoni, che potrebbero ora intersecare i discorsi della stessa Roma e della Juventus. Dopo il meeting su citato, infatti, non è stato ancora trovato un accordo totale tra le parti, con lo stesso Gasperini che aveva chiesto delle ore di riflessione ulteriori prima del via libera definitivo.

Su tale aspetto, nello specifico, ha riferito nel pomeriggio nuovi aggiornamenti anche Nicolò Schira, che parla di una Roma intenzionata ad avviare nuovi colloqui per anticipare la Juventus e chiudere definitivamente e concretamente la trattativa.