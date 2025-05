L’Inter saluta Inzaghi: accordo totale e sostituto choc in Serie A

L’Inter saluta Inzaghi, sostituto choc in Serie A per l’Inter. C’è l’accordo totale per la panchina, ecco gli ultimi aggiornamenti.

I fattori di grande attenzione in questa fase risultano essere rappresentati nello specifico da quei valzer di panchine che, in Italia così come in Europa, hanno ormai preso definitivamente inizio. Lo ricordano bene le ultime notizie relative al nostro campionato, restituenti consapevolezza nella necessità di assistere a sterzate e decisioni ponderate ma non più ulteriormente prolungate tra le fila di chi, come la stessa Roma, si trovi di fatto senza allenatore. Ad alimentare le danze, come noto, hanno contribuito anche alcuni scenari di queste ultime ore, relativi alla nomina a nuovo tecnico di Massimiliano Allegri, ma anche alla scelta di Antonio Conte di restare a Napoli.

Le ripercussioni, come evidenziato in più occasioni, hanno toccato la stessa Roma, alla luce dei comuni interessi giallorossi con la Juventus per Giampiero Gasperini, senza dimenticare delle tante altre squadre ancora alle prese con decisioni e valutazioni che potrebbero presto far assistere a nuovi ribaltoni e intrecci.

Inzaghi in Arabia e Fabregas all’Inter: summit decisivo dopo la finale di Champions

La giornata odierna, ad esempio, è stata anche quella della separazione ufficiale tra Palladino e la Fiorentina, dopo le clamorose dimissioni presentate dall’ex Monza al club viola, generando un’inattesa vacuità e liberando, di fatto, un altro nome potenzialmente coinvolto in tale valzer.

Un discorso non ancora aperto in modo definitivo, poi, è quello che concerne la posizione di Simone Inzaghi, il cui futuro non è stato ancora disambiguato né tantomeno affrontato in modo esplicito e diretto, alla luce della grande attesa e fermento per la gara che attende l’Inter domani sera in quel di Monaco. Dopo aver dissipato lo scudetto e la Coppa Italia, la squadra nerazzurra è chiamata adesso al centrare l’obiettivo enorme della Champions League, dopo averci provato, con minore consapevolezza e aspettative, già due anni fa.

Dopo la sentenza bavarese, poi, con l’altra sponda di Milano che ha già accolto Massimiliano Allegri, anche tra le fila di Marotta e adepti sarà tempo di attente valutazioni sulla panchina. Al netto del grandissimo percorso di Inzaghi a Milano, la sua posizione inizia a vacillare, anche alla luce di alcuni interessamenti, non poco concreti, da parte dell’Arabia Saudita. Più nello specifico, Raffaele Amato sottolinea un accordo in atto tra il mister dell’Inter e l’Al-Hilal.

La decisione del mister non è ancora da considerarsi definitiva, con l’Inter che potrebbe essere in grado di fargli cambiare idea nel summit previsto dopo la finale di Champions League. Nel frattempo, Ausilio inizia a sondare piste alternative, con Fabregas che resta in pole dopo aver visto depennato il nome di Allegri.