Nuova dirigenza e Gasperini allenatore: la Juve ha già chiamato

La Juventus ha varato la nascita di una nuova dirigenza, con Chiellini e Comolli al posto di Giuntoli: Gasperini è il grande obiettivo e sono arrivate delle chiamate

La Roma prova a convincere il tecnico dell’Atalanta a firmare un triennale ma ora deve confrontarsi con un nuovo tentativo da parte dei bianconeri. Sembra che ci siano stati già dei contatti, con telefonate di un certo tipo che potrebbero far vacillare il Gasp.

La Juventus delle grandi è l’unica che rischia di rimanere senza allenatore. Il valzer delle panchine, con annesso effetto domino è iniziato da tempo e il gioco lo ha innescato De Laurentiis, con la conferma di Antonio Conte a Napoli. Anche il Bologna ha giocato la sua parte andando a confermare Vincenzo Italiano per la prossima stagione e rendendo più difficile il tentativo di rifondazione di alcuni grandi club.

Il Milan ha così scelto di andare sull’usato sicuro, ovvero quel Massimiliano Allegri che a San Siro ha festeggiato lo Scudetto del 2011. La Roma, dal canto suo, si è concentrata da tempo su Gasperini, provando a garantirsi strade alternative come Fabregas, ma sperando sempre di ottenere il sì della sua prima scelta. Claudio Ranieri, al di là di qualche comprensibile bugia, ha sempre voluto lavorare con il suo vecchio amico e per questo ha consigliato il presidente Friedkin in quella direzione.

La Juventus prova l’inserimento per Gasperini: “Chiamate strong da Torino”

Ad oggi le possibilità di vedere Gasperini sulla panchina della Roma restano molto alte, ma non si può escludere il ritorno di fiamma proprio della Juventus, che disputerà il Mondiale per Club con Igor Tudor. Giuntoli è stato fatto fuori e resta da capire su chi potrebbero andare i due nuovi direttori, ovvero Comolli e Chiellini, che gestiranno il settore sportivo e finanziario. Gasp è un pupillo bianconero, essendo cresciuto nelle giovanili della Vecchia Signora come allenatore e avendo anche giocato per quei colori. Ad oggi sembra difficile che possa rimangiarsi la parola data a Ranieri ma da Torino fanno sapere di tentativi forti per convincerlo.

Nello specifico, il giornalista Luca Momblano, durante l’ultimo appuntamento di Juventibus in termini temporali, ha sottolineato come sarebbero in corso: “Chiamate forti, chiamate strong della Juve a Gasperini“, per convincerlo a dire di sì ad un eventuale progetto bianconero. Dopo l’incontro di Firenze con i Friedkin, Ghisolfi e Ranieri, l’allenatore ancora sotto contratto con l’Atalanta, ha deciso di prendersi un paio di giorni. Può succedere di tutto in 48 ore.

A parlarne è stato anche il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, che ha fatto il punto sulla situazione Gasperini-Juventus: “La Juventus ha trattato Antonio Conte, ma si è arresa dinnanzi alla volontà del tecnico di proseguire la sua avventura a Napoli. Ora il nuovo plenipotenziario di mercato bianconero Giorgio Chiellini ha chiesto la disponibilità a Gian Piero Gasperini”.