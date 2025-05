Roma, ultim’ora Sky: Gasperini ha rifiutato la Juve

Ultim’ora Sky Sport su Gasperini, ha rifiutato la Juventus per la Roma. Ecco le ultime clamorose novità sulla panchina giallorossa.

Il nome di Giampiero Gasperini sta rappresentando uno di quelli in grado di catturare le maggiori attenzioni all’interno di questa fase molto intensa, immediatamente successiva alla fine del campionato e, soprattutto, contraddistinta da quel valzer di panchine ufficialmente iniziato e del quale si parla da almeno lo scorso mese di marzo, in casa Roma e non solo. Come a Trigoria, infatti, anche tante altre dirigenze e società hanno dovuto fare i conti con un insieme di sovversioni e cambiamenti non ancora del tutto disambiguati.

La giornata di ieri, da tale punto di vista, ha consentito di assistere a grandi cambiamenti e novità ufficiali, con la firma di Massimiliano Allegri al Milan e l’annuncio della separazione, di fatto già nota, tra Palladino e la Fiorentina. Da tali discorsi, ovviamente, non vanno epurate nemmeno le dinamiche provenienti da Napoli, relative alla permanenza di Conte all’ombra del Vesuvio e alle immediate ripercussioni di tale scenario sull’impossibilità della Juventus di mettere sotto contratto il leccese, scenario probabile e quasi scontato sin dalle ore immediatamente successive alla vittoria dello Scudetto.

Gasperini alla Roma, resta fedele alla parola data: niente Juventus

In tali dinamismi, poi, trova sicuramente spazio di inserimento un nome come quello di Giampiero Gasperini, accostato alla Roma e alla stessa Juventus da diverso tempo a questa parte e, soprattutto, in grado di attirare le attenzioni degli addetti ai lavori sin dalla comunicazione in medias res di un possibile addio anzitempo all’Atalanta.

Sempre nella giornata di ieri, come noto, l’allenatore nerazzurro ha incontrato la dirigenza romanista e lo stesso Claudio Ranieri, permettendo di registrare un avvicinamento che non aveva, però, portato ad un prevedibile annuncio ufficiale. In serata, poi, sono giunte le notizie relative alla richiesta di attesa da parte del tecnico, dettosi intenzionato a riflettere per qualche altra ora prima del via libera definitivo alla Roma. In tale tentennamento alcuni avevano anche letto una possibile ingerenza della Juventus, divenuta sempre più fattuale.

Intanto, proprio in questi minuti, il giallo si infittisce, con il giornalista Andrea Pugliese che riferisce di una certa distanza tra le parti, proprio mentre da Gianluca Di Marzio e Filippo Biafora arrivano novità di tutt’altro conto. Stando a quanto si legge, a Trigoria sono sereni e ottimisti sulla felice riuscita della trattativa, convinti di avere in pugno Gasperini. Il giornalista di Sky Sport, sempre a tal proposito, parla di un Gasperini coerente alla parola data e che avrebbe deciso di essere fedele al principio di accordo con i giallorossi, nonostante il tentativo in extremis della Juventus.