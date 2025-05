Addio Gasperini, arriva l’annuncio UFFICIALE

Rescissione UFFICIALE: arriva l’annuncio di Gasperini. Di dubbi non ce n’erano più già da ieri. E adesso le parole del tecnico fanno attendere solo l’annuncio della Roma

Da ieri è diventato il segreto di Pulcinella: Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. Troppo in ritardo è arrivato il tentativo della Juventus e il tecnico ha deciso di mantenere la parola data.

E lo ha ufficialmente comunicato ai tifosi della Dea, che ieri sera in una manifestazione in città avevano chiesto al Gasp di rimanere. Non sarà così. Perché con una lunga lettera pubblicata dall’Eco di Bergamo, l’allenatore ha di fatto annunciato in maniera ufficiale il suo addio all’Atalanta.

Addio Gasperini, adesso è ufficiale

“Non era possibile esprimerlo prima, perché solo nelle scorse ore ho realmente deciso di mettere la parola fine a questa meravigliosa storia lunga nove anni. Non parliamo però di addio. Non mi piace. Chiudo la mia esperienza a Bergamo come allenatore dell’Atalanta, tutto il resto – invece – rimarrà immutato”. Così ha esordito Gasperini.

Che poi ha continuato in questo modo: “La conclusione del mio rapporto con il Club è stata unicamente decisa da me e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla Società e ai suoi dirigenti. Semplicemente ho capito che era arrivato il momento di fare questo passo. Perché, vi chiederete, lascio l’Atalanta? Per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva. Sfida difficile? Molto. Però parliamo di una grande sfida, esaltante, che mi trasmette tanta adrenalina. Ci vedremo ancora in Piazza Pontida, ve lo prometto! Adòss!!!!”. Insomma, adesso si attende solamente l’annuncio ufficiale della Roma per iniziare questa nuova avventura. Ma ormai di dubbi non ce ne stanno più.