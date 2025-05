Allegri ha scelto lui: primo rinforzo e addio Roma

Allegri ha scelto lui: il tecnico livornese da ieri è il nuovo allenatore del Milan e di dubbi non ne ha. Addio Roma, adesso è quasi ufficiali

Massimiliano Allegri è tornato alle origini. Il tecnico che lo scorso anno ha chiuso l’avventura alla Juventus è diventato ufficialmente il tecnico del Milan. E ha iniziato i primi incontri con il direttore sportivo Tare.

Tempo di decisioni, tempo di capire su chi puntare il prossimo anno. E secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport un paio di scelte anche belle forti sono arrivate. La prima quella di trattenere Leao, sul quale puntare per il futuro e per cercare di vincere lo scudetto. L’altra invece riguarda Theo Hernandez, che non si può considerare tra gli incedibili di questo gruppo. Se queste sono le notizie più importanti per i tifosi dei rossoneri, una riguarda ovviamente anche i tifosi della Roma. Non c’è niente da fare.

Allegri ha scelto Saelemakers: rimane al Milan

Uno dei primi incontri che Ghisolfi ha avuto alla fine del campionato è stato proprio quello a Casa Milan per cercare di trattenere a Trigoria Saelemaekers. Il giocatore belga, come ricordiamo tutti, è arrivato ad agosto in uno scambio di prestiti con Abraham. Il percorso inverso verrà fatto subito. Anche perché Allegri un’altra decisione, sempre secondo il giornale lombardo, l’avrebbe presa.

Insieme a Leao uno degli incedibili sarebbe appunto l’esterno che ha giocato benissimo alla Roma e che ha segnato proprio l’ultimo gol ufficiale della stagione in quel di Torino. Ghisolfi ci ha provato, ma ha capito di avere poche possibilità di riuscire a centrare l’obiettivo. Non solo per la richiesta del Milan che ha sparato 20 milioni di euro, ma anche, adesso, per la volontà di Allegri che lo vuole nella sua squadra. In quel 3-5-2 che potrebbe disegnare e che Saelemaekers ha imparato a conoscere a Roma sotto la guida di Claudio Ranieri. Insomma, non c’è bisogno in questo caso nemmeno di aspettare un comunicato ufficiale. Tutto è già stato deciso. Addio Roma.