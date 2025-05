Calciomercato Roma, nuovo affare col Milan: offerta da 20 milioni

L’arrivo di Gian Piero Gasperini dà ufficialmente il via al mercato della Roma. Florent Ghisolfi pianifica insieme all’ex Atalanta le prime scelte da fare.

C’è entusiasmo in casa Roma. Il dispiacere per l’addio di Claudio Ranieri è stato in gran parte compensato dall’arrivo di Gian Piero Gasperini. La scelta del tecnico è sempre la cartina al tornasole delle ambizioni di una società.

Difficile trovare nel panorama italiano un tecnico che assicuri maggiore affidabilità di Gian Piero Gasperini. I suoi nove anni a Bergamo hanno rappresentato un capolavoro tecnico che ha pochi riscontri negli ultimi decenni. Merito della famiglia Percassi, ma merito del tecnico di Grugliasco che ha saputo valorizzare al massimo le rose che ha avuto a disposizione.

Lo ha detto ai tifosi della Dea che aveva bisogno di nuovi stimoli e la Roma è in grado di assicurarglieli in abbondanza. Dalla sua ha la voglia di misurarsi in un grande club, in una piazza importante. Roma, appunto. A distanza di anni l’infelice esperienza con l’Inter non è stata ancora digerita.

Il mercato della Roma riparte da Milanello

Si stanno muovendo solo ora i primi passi nella costruzione della Roma 2025-26. E le prime operazioni potrebbero partire, o ripartire, dalla scorsa estate. Ancora una volta le strade di Milan e Roma potrebbero incrociarsi in ottica mercato.

Nonostante non vi siano più Conceicao e Ranieri, sostituiti da Allegri e Gasperini, rossoneri e giallorossi potrebbero intavolare nuove trattative accanto a quelle ancora sul tavolo e che toccano Saelemaekers ed Abraham. Esattamente all’interno dell’incontro tra Roma e Milan per il centrocampista belga e l’attaccante inglese si è parlato di Yunus Dimoara Musah.

Classe 2002, Musah è un centrocampista statunitense con cittadinanza inglese di proprietà del Milan e della nazionale a stelle e strisce. Il Milan lo ha offerto alla Roma. Il suo costo è di 20 milioni di euro. La società giallorossa si è presa il tempo necessario per le sue valutazioni. Nel frattempo il Milan tiene aperte diverse porte dal momento che il centrocampista statunitense ha numerosi estimatori divisi tra Spagna, Francia e Germania.