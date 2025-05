Dalla Juve alla Roma: 30 milioni e addio

Le ultime in merito al calciomercato continuano a smuovere un panorama sempre più incerto. L’estate è pronta a ribaltare la Serie A

Le richieste che Gian Piero Gasperini ha già compiuto e compierà una volta sbarcato definitivamente a Trigoria (per ora, nonostante gli indizi contrari siano oramai esauriti, manca ancora la firma ufficiale) sembrerebbero non essere banali, dato che occorrerà cucire con particolare attenzione l’organico e più in particolare l’undici titolare intorno alle esigenze tattiche dell’ex Atalanta.

Verticalità, palleggio rapido, precisione, linea difensiva alta e tanta corsa… si potrebbe brutalmente sintetizzare così l’idea di calcio di un allenatore rivelatosi capace di trasformare una piccola in una big (naturalmente ci riferiamo alla Dea) e di formare sostanzialmente da zero calciatori divenuti poi delle star del calcio nazionale e non solo.

Diversi saranno in tal senso i ruoli che i vertici giallorossi dovranno ripensare per far sì che il tecnico torinese arrivi ad agosto soddisfatto e, tra questi, vi è senza dubbio alcuno quello del centrale difensivo. Ecco le ultime su puzzle di calciomercato che vedrà coinvolte Roma, Juventus e Milan.

Mosquera mania in Serie A: interviene il Liverpool a gamba tesa

Nelle ultime settimane da Torino, Milano e dalla Capitale sono giunti degli sguardi piuttosto ammiccanti nei confronti del cartellino di Christian Mosquera, attuale diamante del Valencia. Il classe 2004 in questione è uno dei difensori più intriganti dell’intero panorama calcistico europeo, per via di una felice convivenza tra fisicità, rapidità e tecnica.

Tutte caratteristiche particolarmente desiderate da ogni allenatore, ma in particolare da Gasperini, il quale richiede ai propri difensori un lavoro di corsa all’indietro piuttosto massiccio, a causa di una linea difensiva che spesse volte si ritrova a solcare le zolle del cerchio di centrocampo.

Ora, tuttavia, secondo quanto riportato da CaughtOffside, pare che il Liverpool abbia sviluppato un interesse piuttosto alto nei confronti del giovane talento spagnolo, il quale parrebbe essere stato individuato come possibile erede dell’ormai leggendario Virgil van Dijk.

Il suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro e, adesso, con la certezza che i Reds faranno carte false per averlo, spetterà all’entourage del calciatore valutare se un palcoscenico di tale importanza sia la scelta migliore.