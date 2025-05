Dovbyk e Dybala via dalla Roma: le cifre dell’addio

L’annuncio tanto atteso del nuovo allenatore della Roma è finalmente arrivato. Adesso si inizia a costruire la squadra della prossima stagione.

Due importanti decisioni maturate in tempi diversi ma che, unite, hanno deciso il futuro professionale di Gian Piero Gasperini. L’addio all’Atalanta è stato doloroso quanto programmato nel tempo.

Il tecnico di Grugliasco lo aveva già lasciato intendere quando non soltanto aveva annunciato che non avrebbe rinnovato il contratto con la Dea con scadenza a giugno 2026 ma che la stagione, allora ancora in corso, avrebbe potuto essere l’ultima sulla panchina dell’Atalanta. E così è stato. Ha scelto Roma, e la Roma, rispedendo al mittente la proposta della Juventus.

E’ stata questa la sua seconda decisione. E non è stata meno importante della prima. Il progetto della Roma preferito a quello della società bianconera. Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è l’ultimo regalo da tecnico di Claudio Ranieri che da dirigente giallorosso potrà godersi appieno la sua ‘prima scelta’. Conoscendo però il carattere del tecnico piemontese è già ora di iniziare a lavorare.

Alla Roma c’è già chi è ai saluti

Con Gian Piero Gasperini in panchina i cambiamenti nella rosa giallorossa saranno notevoli. Vero che l’ormai ex tecnico dell’Atalanta sa trasformare il ferro in oro ma se ha scelto la Roma è perché non vuole ricoprire un ruolo da comprimario nel campionato italiano così come in Europa.

Arrivi e partenze sono in parte già programmate. E se sui nomi in entrata si deve ancora lavorare, Gian Piero Gasperini si è appena insediato, per i profili in uscita sembrano esserci maggiori certezze. L’indiretta conferma arriva da Sisal.it che nella sua quotidiana analisi dei giocatori che potrebbero a breve cambiare casacca, ha inserito nella sua lista due giocatori di spicco della Roma: Paulo Dybala ed Artem Dovbyk.

L’addio alla Roma del talento argentino è quotato a 2.50, mentre la possibilità che il centravanti ucraino lasci la capitale ha, al momento, una quotazione pari a 3.50. Dybala-Dovbyk potrebbero non rappresentare le figure ideali per il fronte offensivo della Roma che ha in mente Gian Piero Gasperini. Ma non spingiamoci troppo oltre, poiché siamo soltanto all’inizio.