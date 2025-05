Il nuovo dirigente caccia Chiellini: la Juve è un caos totale

Juventus, è caos totale: dopo il doppio rifiuto di Conte e Gasperini ecco che il nuovo dirigente potrebbe cacciare Chiellini. Cosa sta succedendo

Il primo è stato Antonio Conte. Tutti credevano – anche per via delle dichiarazioni del tecnico durante l’anno – che il pugliese potesse essere l’allenatore della Juventus il prossimo anno. Niente da fare. Il no è stato categorico e continuerà in azzurro.

Poi è stato, notizia di ieri, il turno di Gasperini. Troppo tardi è arrivato l’approccio della Juventus nei confronti dell’allenatore dell’Atalanta che, in attesa di comunicati ufficiali, ha comunque deciso di accettare l’offerta della Roma. Una Juve che quindi, sotto l’aspetto dell’appeal non solo internazionale ma anche dentro il club, è diventata peggio delle due squadre citate prima. Inimmaginabile ovviamente per quella che è stata la storia bianconera, eppure è così. Ma il peggio, almeno pensando ai tifosi bianconeri, potrebbe ancora non essere arrivato.

Terremoto Juventus: via anche Chiellini

Le voci che circolano in questo momento – anche in questo caso si attende solo ufficialità – ci dicono che uno dei prossimi dirigenti bianconeri potrebbe essere Damien Comolli. Un dirigente francese che ha appena lasciato la presidenza del Tolosa per sposare la causa juventina. Un uomo voluto da Elkann.

Ma secondo quanto scritto sul proprio profilo X da Graziano Carugo Campi, questo nuovo innesto societario – che ha portato anche ad un ridimensionamento di Giuntoli pronto all’addio – potrebbe portare ad un altro addio clamoroso, quello di Giorgio Chiellini. “O resta uno o arriva l’altro” ha scritto Campi, che quindi ha delle informazioni importanti nel merito. Detto questo, è evidente che dentro la società ci sia in atto una clamorosa rivoluzione, una di quelle che vista la grandezza è stata quasi inaspettata. Ampiamente preventivabile quella tecnica, dopo il clamoroso flop di Thiago Motta, non ipotizzabile l’altra.

E chissà come andrà a finire e come verrà scelto il nuovo allenatore. Comolli, si dice, è uno che guarda molto i numeri e le statistiche – quindi anche per tale motivo si è parlato di Marco Silva – ma alla Juventus in questo momento servirebbe un uomo che conosce tutto e tutti all’interno. Uno alla Conte. O alla Tudor. Ma difficilmente il croato rimarrà in sella.