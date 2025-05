Patto col Diavolo e addio Roma: ha già detto sì

Mentre Gian Piero Gasperini sceglie con attenzione la penna con cui apporre la propria firma, i vertici giallorossi sono proiettati verso il calciomercato estivo

Gasperini è giallorosso e, mentre tra i vicoli di una città eterna affollatissima e trafficatissima si continua a discutere sulla mossa a sorpresa della famiglia Friedkin e di Claudio Ranieri, i vertici giallorossi possono finalmente iniziare a immaginare le mosse da compiere per iniziare a plasmare la Roma del futuro.

Come chiaro dalle indiscrezioni relative alle richieste avanzate in fase di colloquio, Gasperini non è di certo uno di quegli allenatori propenso ad accontentarsi degli avanzi di una precedente gestione e, difatti, la sensazione è che la dirigenza giallorossa sarà disposta ad ascoltare attentamente l’ormai ex Atalanta (anche se mancano ancora le firme ufficiali, attese nelle prossime ore) per far sì che ad agosto i giallorossi possano partire con l’assetto più compatibile possibile alle raffinate velleità tecnico-tattiche del tecnico torinese.

Sarà dunque necessario centellinare con precisione tanto le operazioni in entrata, quanto quelle in uscita. In tal senso giugno novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane in casa Roma.

Abraham vuole tornare in Premier: le ultime

Il profilo che nelle scorse settimane ha monopolizzato un generoso numero di colloqui avvenuti tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini è senza dubbio alcuno quello Tammy Abraham, non soltanto per la valutazione del prestito compiuto a favore del Milan, ma anche perché l’operazione relativa al centravanti inglese, seppur indirettamente, potrebbe legarsi a quella di Alexis Saelemaekers.

I giallorossi avrebbero intenzione di trattenere il jolly belga (il quale nella capitale ha manifestato con particolare efficacia delle luccicanti qualità) e, in tal senso, il cartellino di Abraham sarebbe potuto fungere da efficace leva di convincimento nei confronti dei vertici rossoneri.

Nelle ultime ore, tuttavia, TBR Football ha diffuso delle indiscrezioni in merito alle volontà dello stesso ex Chelsea, il quale avrebbe intenzione di rientrare in terra natia il prima possibile.

In risposta a questa necessità pare che diverse dirigenze inglesi abbiano manifestato un particolare interesse nell’accoglierlo, come nel caso del West Ham, dell’Everton, del Newcastle e del Manchester United.