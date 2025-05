Tonali alla Juventus: accordo dopo l’addio di Giuntoli

Ipotesi su ipotesi in casa Juventus in un clima surreale dove dirigenti ufficiosamente messi alla porta non sono stati ancora sostituiti. Nemmeno ufficiosamente.

Una situazione già di per sé non semplice sembra essere diventata allarmante dopo l’inaspettato dietrofront di Antonio Conte. L’iniziativa presa in prima persona da John Elkann sembrava potesse produrre il frutto sperato.

Invece nel giro di poche ore si è prima compreso che il tempo alla Juventus del direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, era definitivamente scaduto e che Antonio Conte aveva sposato la linea di Aurelio De Laurentiis, impreziosita da un possibile/probabile aumento di ingaggio. Un doppio colpo in pieno viso che ha messo K.O. la società bianconera.

In questa caotica situazione la partecipazione della Juventus al Mondiale per Club Fifa, che avrà luogo negli Stati Uniti a partire dalla metà di giugno, sembra un fastidio di indicibili proporzioni. La società bianconera è già in ritardo sulla scelta del nuovo tecnico nonché sui possibili profili che potrebbero sopperire, almeno in parte, all’enorme necessità di qualità e di personalità.

Il nome di Sandro Tonali è concreto anche senza Giuntoli

L’ormai quasi ex Cristiano Giuntoli riteneva che a questa Juventus sarebbero occorsi solo pochi colpi ma mirati al punto giusto.

Un forte difensore centrale, si è parlato a lungo di Hancko, un centrocampista che facesse dimenticare in fretta il buco di mercato Douglas Luiz, con il nome di Sandro Tonali come più gettonato e poi un grande attaccante, magari Jonathan David o Victor Osimhen. Al momento soltanto uno di questi nomi sembrerebbe convincere appieno i dirigenti bianconeri.

Almeno è questa l’opinione di Luca Momblano: “Ho saputo che uno, almeno uno, dei grandi nomi che sono stati accostati alla Juventus nelle scorse settimane è stato preso in carico anche dalla dirigenza entrante. Il nome è quello di Sandro Tonali“. Sandro Tonali al fianco di Khéphren Thuram, ma con chi alla guida tecnica?

Si ritorna alla madre di tutte le questioni e di tutte le scelte. Ma poi chi sceglierà davvero il nuovo allenatore della Juventus?