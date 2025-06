Calciomercato Roma, addio UFFICIALE e nuova firma in Serie A

Calciomercato Roma, nuova firma in Serie A dopo l’addio UFFICIALE: il bomber ha già salutato i tifosi. Ecco le ultime novità.

Si prospettano giorni e ore molto intense in quel di Trigoria e non solo, alla luce dei tanti cambiamenti che attendono numerose squadre del nostro campionato in vista della prossima stagione. Nonostante il percorso sia ufficialmente terminato solamente ieri, con l’ultima gara dell’anno in programma in quel di Monaco per la finale di Champions League, da diverse settimane molti club sono già alle prese con valutazioni circa l’apparecchiamento delle stagioni a venire.

Lo sa bene la stessa Roma, che dopo mesi di grandi e misteriosi ricerche, ha alla fine deciso di fare affidamento a Gian Piero Gasperini per il prossimo progetto tecnico. Il mister, ormai ex Atalanta, ha già salutato i tifosi nerazzurri, lasciando intendere di volersi tuffare con entusiasmo in questa nuova sfida, tutt’altro che scontata, nella Capitale.

Dopo l’inserimento della Juventus e il rallentamento momentaneo di una trattativa che aveva vissuto nel fine settimana un’importante accelerata, anche gli ultimi ostacoli sono stati superati, portando, di fatto, Gasperini a divenire il nuovo tecnico giallorosso.

Ora, il mister potrebbe essere annunciato davvero a breve, catalizzando, così, ufficialmente l’inizio di una nuova fase della Roma, con Ranieri in veste dirigenziale e pronto a supportare e coadiuvare non solo Ghisolfi ma anche e soprattutto il successore da lui stesso designato.

Calciomercato Roma, addio UFFICIALE di Dzeko al Fenerbahce: spunta il Bologna

Importantissimo, infatti, fornire lui strumenti e tempistiche necessarie, con l’apparecchiamento della squadra che ben tenga conto delle sue richieste ed esigenze, ma anche dei limiti cui, da non poco tempo, i Friedkin devono osservare in termini economici. Da questo punto di vista, una certa curiosità era nata anche intorno allo scenario che sembrava poter riportare Edin Dzeko in giallorosso.

Il bomber bosniaco, arrivato nella Capitale nel 2015 e rimastovi fino al 2021, ha rappresentato uno dei numeri 9 più importanti ed iconici del passato più e meno recente della Roma. Con la consapevolezza che non avrebbe potuto mai più rappresentare la grande risorsa che era stata un tempo, il cigno di Sarajevo sembrava, però, poter stimolare gli interessi degli addetti ai lavori come possibile riserva di lusso, saggia quanto qualitativa.

In un gioco dispendioso e necessitante di una rosa profonda e con grandi ricambi come quello di Gasperini, dunque, un’ipotesi recitante il nome di Dzeko sarebbe risultata tutt’altro che utopistica. Proprio in queste ore, l’ex Roma ha salutato il Fenerbahce, dove ha rappresentato uno degli uomini chiave sotto la gestione anche dello stesso Mourinho. Sul suo futuro, però, arrivano notizie relative ad un suo possibile approdo al Bologna, stando a quanto scrive la direttrice e giornalista di Calciomercato.it, Eleonora Trotta.

Dopo la separazione ufficiale dal club turco, infatti, sarebbero stati proprio gli addetti ai lavori felsinei a muoversi sui suoi passi, con sondaggi e richieste di informazioni che potrebbero portare nuovamente Dzeko in Serie A, ma non nella Capitale. Da ricordare, tra i vari, anche i recenti interessi del Como.