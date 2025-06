Dalla Juve al Napoli, ha scelto i campioni: rossoneri rifiutati

Juve e Napoli stanno progettando l’immediato futuro da punti di partenza praticamente opposti. Il mercato, però, potrebbe farle scontrare.

Se per comodità del paragone che intendiamo fare scegliessimo i colori sociali della Juventus per definire la stagione dei bianconeri e quella del Napoli, dovremmo assegnare il colore nero alla società sempre più in mano al solo John Elkann ed il bianco al Napoli campione d’Italia di Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis.

Stagione dagli esiti opposti per le due grandi rivali del calcio italiano. Il Napoli ha sempre più il vento in poppa. Antonio Conte ha detto no al ritorno alla Juventus ed il numero uno partenopeo è pronto a ricompensarlo con un importante ritocco dell’ingaggio unito ad un mercato imponente.

A Torino, sponda bianconera, l’unico certo del posto è il numero uno di Exor, John Elkann, intenzionato a fare tabula rasa dei responsabili di un’indicibile stagione dati i presupposti e gli investimenti effettuali. Juventus e Napoli paiono, al momento due mondi lontanissimi che potrebbero incontrarsi grazie al mercato.

Juve e Napoli addio, ha scelto la Premier League

La Juventus si sta preparando al Mondiale per Club Fifa, il Napoli sta già pensando alla prossima stagione quando avrà il tricolore sul petto.

Obiettivi immediati diversi e così come i progetti, il no di Antonio Conte ai bianconeri si motiva soltanto così, ma il mercato potrebbe far incrociare i desideri delle due società. La fonte è teamtalk.com e ci ha dettato le ultime novità riguardanti Alejandro Garnacho, classe 2004, attaccante spagnolo naturalizzato argentino del Manchester Utd e della nazionale argentina, inseguito sia dai bianconeri che dagli azzurri.

Il 2004 dei Red Devils non ha stabilito la giusta intesa con il tecnico Ruben Amorim, subentrato ad Erik ten Hag. La conseguenza di tale mancata intesa è stato l’utilizzo con il contagocce dell’attaccante spagnolo e questo sta portando Alejandro Garnacho a fare altre valutazioni. Il Chelsea, vincitore della Conference League, è forte sull’attaccante del Manchester United così come il Bayer Leverkusen.

Il club tedesco ha scelto Erik ten Hag come sostituto di Xabi Alonso, passato al Real Madrid. Il tecnico olandese vorrebbe nuovamente con sé il giovane attaccante. L’attaccante spagnolo, però, la sua scelta l’ha già fatta e porta dritto a Londra. Il Manchester United non farà sconti. Per Alejandro Garnacho chiede un corrispettivo economico pari a 60 milioni di sterline, poco più di 71 milioni di euro.