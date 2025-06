Firma bianconera e addio Roma: Milan accontentato

Con la questione panchine in via di rapida soluzione il mercato sembra pronto a decollare. In arrivo novità anche in casa giallorossa.

Gian Piero Gasperini è il primo fondamentale tassello della Roma 2025–26. Fino ad ora si sono fatte soltanto congetture dal momento che fondamentale sarebbe stata la scelta del nuovo tecnico.

Avvenuta la prioritaria scelta la società giallorossa può iniziare a gettare le basi della rosa da assegnare al tecnico di Grugliasco. I primi incontri tra la dirigenza giallorossa ed il nuovo tecnico saranno incentrati sulle scelte di Gian Piero Gasperini. All’interno dell’attuale rosa giallorossa chi sarà ritenuto idoneo al nuovo progetto e chi, al contrario, dovrà lasciare Trigoria?

Pronti via è già arrivato il momento, per il nuovo tecnico, di far conoscere la sua idea di calcio che intende portare nella capitale. Le sue scelte saranno indicative ed inizieranno a delineare il quadro tecnico-tattico della nuova Roma. Se si può intuire chi potrebbe non far parte della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini, c’è qualcuno che l’ex tecnico della Dea vorrebbe che restasse in giallorosso.

Gioia Milan e Roma beffata

Nella Roma a due velocità della stagione appena conclusa vi è un giocatore che, dall’inizio alla fine, il suo importante apporto lo ha sempre dato. Indipendentemente da chi sedesse in panchina.

Alexis Saelemaekers è arrivato alla Roma soltanto un anno fa in prestito dal Milan nell’ambito dello scambio che ha poi portato Tammy Abraham alla Roma. Se il rendimento dell’attaccante inglese è stato altalenante, il centrocampista belga si è rivelato, fin da subito, un punto di forza della Roma. La società capitolina vorrebbe riscattarlo ma non è facile trovare un accordo con i rossoneri.

Proprio in virtù dell’ottima stagione disputata Alexis Saelemaekers è profilo attenzionato da diversi club della Premier League e non soltanto. Crystal Palace, Nottingham Forest, Newcastle con l’aggiunta dell’Eintracht Francoforte, monitorano la sua situazione. Massimiliano Allegri lo riprenderebbe volentieri ma il centrocampista belga sta iniziando a valutare anche ipotesi alternative.