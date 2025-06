La Juve saluta il bomber: accordo da 41 milioni

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei temi più urgenti dell’ultimo periodo in casa Juventus. Ecco le ultime

Con la severa sconfitta dell’Inter e la luccicante esposizione di tecnica e tattica messa in campo dal Paris Saint Germain nel match di ieri sera si conclude definitivamente la stagione 2024/25 e, ora, è davvero possibile per dirigenti e direttori sportivi compiere un bilancio dell’anno che sia propedeutico al concepimento di un calciomercato che possa proiettare le varie società d’Europa verso una nuova frizzante stagione di calcio.

Per quanto concerne la massima lega italiana spicca senza dubbio alcuno l’avvincente valzer di panchine che sta caratterizzando questo inizio di giugno, durante cui avverranno diverse metamorfosi pronte a modificare le priorità delle varie dirigenze in termini di calciomercato.

Cambiare allenatore significa anche rivedere da cima a fondo il proprio organico per comprendere con maggior precisione su quali reparti intervenire con maggior impegno e, in tal senso, i tifosi della Juventus appaiono ancora piuttosto disorientati.

La discreta esperienza di Igor Tudor sulla panchina bianconera avrebbe alimentato un dilemma in merito alla possibile permanenza del croato, in particolare a causa dell’ormai scarsa scelta in termini di allenatori disponibili. Intanto alla Continassa non può fermarsi lo studio relativo al reparto offensivo, dove tra Vlahovic e Kolo Muani le certezze scarseggiano.

Il Manchester United mette nel mirino Kolo Muani

Approdato alla Juventus come il salvatore della patria (ovvero il centravanti che avrebbe dovuto sposarsi al meglio con le velleità tattiche di Motta, il quale appariva scontento dello scarso lavoro di fraseggio compiuto da Vlahovic), ma rapidamente evaporato in una sequela di prestazioni piuttosto anonime, Randal Kolo Muani è pronto a tornare a Parigi dopo il prestito secco vissuto a Torino.

Tuttavia, secondo quanto riportato in esclusiva da GMS, pare che il Manchester United abbia intenzione di puntare forte sul francese, il quale è attualmente in cima ai desideri dei Red Devils. Per prelevarlo dai parigini occorrerà un bonifico di circa 35 milioni di sterline, ma occorrerà convincere il calciatore, che scelse già a gennaio di rifiutare l’esperienza in Premier.