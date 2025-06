Motta al posto di Pioli: via libera Juve e ritorno choc

Ecco le ultime in merito al tanto chiacchierato valzer di allenatori che si prepara a ribaltare la massima lega italiana

Il valzer di allenatori è senza dubbio alcuno il tema più affascinante degli ultimi giorni, durante i quali è avvenuto davvero di tutto e sono andate e crearsi le condizioni perché succeda altrettanto nei prossimi.

Sostanzialmente la totalità della parte sinistra della classifica è pronta ad accogliere nuovi allenatori sulle proprie panchine, il che non può che galvanizzare gli appassionati meno coinvolti emotivamente e allo stesso tempo incutere timore nei tifosi meno ottimisti.

Oltre a tutti gli allenatori attualmente in uscita, a complicare ulteriormente il complesso puzzle della massima lega italiana vi sono anche tutti quei tecnici fermi ai box o attualmente occupati in esperienze estere, il cui possibile rientro in Serie A sta rendendo estremamente più imprevedibile l’esito del frenetico valzer in corso.

Il risultato è che da ora ai prossimi giorni è possibile aspettarsi sostanzialmente di tutto e, in tal senso, per orientarsi con maggior consapevolezza potrebbero risultare vitali alcune indiscrezioni emerse di recente.

Atalanta in cerca del post Gasperini: Motta in pole

Mentre Gian Piero Gasperini sta svuotando la propria scrivani nel centro sportivo della Dea, i vertici nerazzurri dell’Atalanta sono alla ricerca di un successore che possa evitare che i bergamaschi scivolino nuovamente in quel nefasto anonimato che li caratterizzava prima che il tecnico torinese attualmente diretto verso la città eterna li proiettasse ai vertici della classifica.

Non sarà di certo semplice riprodurre quella magica alchimia creatasi nel corso degli anni tra la dirigenza e Gasp, ma la sensazione dei bookmakers è che l’intenzione sia quella di chiamare un sostituto che abbia una certa dimestichezza con le zone alte della classifica e le piazze importanti (quale l’Atalanta è oramai divenuta grazie al raffinato ed efficace lavoro di Gasperini).

Secondo le ultime quote registrate pare che Thiago Motta abbia sorpassato Stefano Pioli, il che in questo momento gli vale la pole position virtuale.