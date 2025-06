Primo rinforzo per Gasperini: priorità Roma in Serie A

Nel corso delle ultime ore il valzer di allenatori ha monopolizzato l’attenzione di tifosi e media, ma anche il calciomercato è in fermento

L’era Gasperini è alle porte e, mentre tra i vicoli della capitale si sono già accese quelle faide interne capace di spaccare la tifoseria in due fazioni ben distinte (da una parte coloro i quali non riescono a passare oltre l’antipatia provata negli scorsi anni nei confronti dell’ex Atalanta, dall’altra i tifosi più attenti al lato squisitamente calcistico, a cui l’approdo del tecnico torinese non può far altro che generare uno spiccato entusiasmo), i vertici giallorossi hanno finalmente la possibilità di approcciarsi al mercato con la consapevolezza di chi andrà poi a lavorare in prima persona il materiale tecnico a disposizione.

Conoscere il nome dell’allenatore – in particolare quando questo è particolarmente esigente sul piano del gioco e pretende di ritrovarsi con interpreti compatibili con il proprio sistema – appare piuttosto fondamentale per impostare una campagna acquisti propedeutica ad un progetto a lungo termine e, ora che manca soltanto la firma ufficiale per sancire il definitivo approdo di Gasp, Ranieri e Ghisolfi potranno finalmente procedere con maggior convinzione sia nelle trattative relative ad operazioni in entrata che a operazioni in uscita.

Gourna-Douath vuole rimanere a Roma: concorrenza in Serie A

Il calciatore preso oggi in esame fa parte di quella timida infornata di giovani compiuta da Ghisolfi e Ranieri nel corso del mercato invernale, il cui impatto sull’economia giallorossa è risultato a dir poco inconsistente.

Nel caso di Gourna-Douath, tuttavia, le sensazioni restituite nei pochi minuti spesi in campo sono state piuttosto positive, con una piacevole manifestazione di fisicità e tecnica.

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul proprio account X (Twitter), pare che il francese classe 2003 in prestito con diritto di riscatto dal Salisburgo, abbia intenzione di trattenersi a Roma.

Le sensazioni nei confronti della piazza romana, la felice gestione Ranieri e le rosee prospettive dell’era Gasperini sembrerebbero aver convinto il centrocampista francese a desiderare la permanenza nella città eterna. A quanto pare nei prossimi giorni avverranno i colloqui necessari a trattenerlo in terra giallorossa, prelevandolo definitivamente dal Salisburgo, ma intanto sarebbero giunti apprezzamenti da parte di altre due non meglio specificate società nostrane.