Scontro finale e addio Inter: firma con la Roma al 100%

A stagione definitivamente conclusa il calciomercato estivo è pronto a smuovere ulteriormente il panorama calcistico nostrano

Il calcio è strano, imprevedibile, complesso e semplice allo stesso tempo, imperfetto… proprio come l’essere umano. Dunque… immaginare una partita assolutamente perfetta da parte di una squadra è a dir poco fuori luogo, a meno che il match in questione non si svolga tra due intelligenze artificiali accuratamente impostate per generare un dominio totale da parte di una delle due formazioni. Ieri sera, tuttavia, il Paris Saint Germain di Luis Henrique sembrerebbe aver toccato con un dito quell’inarrivabile velo di perfezione che appariva come una vera e propria utopia.

Pressione alta, continuo scambio di posizioni tra i tre attaccanti (dunque sottrazione di punti di riferimento ad Acerbi e compagni), rientri difensivi rapidi e precisi, assoluta sincronia di movimenti e tempi dei passaggi. Insomma… c’era davvero poco spazio di manovra per un’Inter letteralmente stremata sotto tutti i punti di vista da una stagione distruttiva, che ha costretto i nerazzurri a spingere al massimo anche in campionato prima di rimediare una cocente batosta dal Napoli di Antonio Conte.

La serata di ieri in tal senso appariva come uno spartiacque piuttosto decisivo per sancire il futuro di diverse parabole professionali, tra le quali non spicca soltanto quella di Simone Inzaghi, ma anche quella di alcuni calciatori pronti ad abbandonare la nave prima che questa si ritrovi definitivamente sui fondali del calcio europeo.

Frattesi in rotta di collisione con Inzaghi: addio ad un passo?

Davide Frattesi è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti del percorso europeo dell’Inter di Simone Inzaghi, non tanto in termini di minuti spesi in campo, ma piuttosto in quanto ad apporto realizzativo (ricordiamo i due gol piuttosto fondamentali contro Bayern Monaco e il Barcellona di Lamin).

Forte di numeri piuttosto incoraggianti nella Champions di quest’anno, il centrocampista romano credeva che Simone Inzaghi lo avrebbe coinvolto almeno in una parte della finale di Champions e, invece, Frattesi ha vissuto dalla panchina tutti i 90 strazianti minuti dominati dai francesi.

Il numero 16 nerazzurro viene solitamente impiegato quando è necessaria una scossa utile a sbloccare un risultato e, dopo un primo tempo sanguinoso, è probabile che Inzaghi abbia valutato come piuttosto inutile l’entrata in campo di un calciatore che si tende a schierare quando l’intenzione è quella di attaccare definitivamente la giugulare della preda.

In questo caso la preda è stata dall’inizio alla fine l’Inter, ma Frattesi ha comunque manifestato al proprio allenatore un certo sdegno per il mancato impiego. Un dissapore che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe portare ad un addio nel caso in cui Inzaghi dovesse rimanere sulla panchina dei nerazzurri. In tal caso Frattesi avrebbe diverse corteggiatrici pronte ad accoglierlo, tra le quali spicca indubbiamente la squadra della sua città d’origine, nonché la culla calcistica in cui il centrocampista classe 1999 è sbocciato.